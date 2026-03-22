„Schon sau dumm“ – Leo trinkt Bier in allen Bundesländern an einem Tag

In einer eher außergewöhnlichen Challenge versuchte sich der Wiener Leo. Er hatte eine Mission: An einem Tag in jedem Bundesland Österreichs ein Bier zu trinken.

„Eine meiner dümmeren Challenges, die aber 3 große Leidenschaften verbindet“, erzählt Leo auf Instagram. Aber was sind seine drei großen Leidenschaften überhaupt? Ganz klar: Zugfahren, Bier trinken und das Land erkunden. Deshalb setzte er sich kurzerhand in den Zug, um die Reise zu starten. Die schnellste Route wäre laut ihm Dornbirn (Vorarlberg) – Innsbruck (Tirol) – Salzburg (Salzburg) – Linz (Oberösterreich) – Wien (Wien) – Bruck/Leitha + Bruckneudorf (Burgenland) – Graz (Steiermark) – Klagenfurt (Kärnten) gewesen. Doch so wirklich nach Plan lief es nicht. Aber erst mal von Anfang an.

Start in Dornbirn

Damit die Challenge überhaupt funktionieren konnte, musste er bereits am Tag davor Anreisen. Es ging es nach Vorarlberg, um pünktlich am nächsten Tag um 3:45 Uhr die Reise in Dornbirn zu starten. Dort ging es erst einmal zu Fuß zur Tankstelle fürs erste Bier – ganz nach dem Motto „kein Bier vor vier“ gab es das erste demnach erst kurz nach 4. Danach ging es direkt weiter nach Tirol. Um 7:30 Uhr ging es bereits, neben einer kleinen Sightseeing-Tour und Frühstück, ans zweite Bier.

Trinkst du Bier? Ja, natürlich! Nein, ich trinke lieber ein Glas Wein. Nein, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Probleme mit den Zügen: Von Plan A zu Plan C

Doch schon auf dem Weg zum nächsten Stopp – nämlich Salzburg – trat das erste Problem auf: Es gab spontane Bauarbeiten der DB, weshalb es zu Verspätungen kam. Dadurch verpasste er anschließend den Zug nach Linz. Doch wie lässt sich die Wartezeit auf den nächsten Zug gut überbrücken? Richtig, mit einem Bier. Um 13:28 Uhr ging es dann weiter nach Villach. Doch dort wartete schon das nächste Problem: Die Westbahn war um 14:08 Uhr zwar im Scotty eingetragen, fuhr aber an dem Tag nicht. „Es ist fraglich, ob sich das alles ausgeht“, erzählte Leo. Nach einem Bier musste deshalb Plan C her: Die Reise führte ihn durch den Koralmtunnel nach Graz. Kurz vor 16 Uhr hatte er die Steiermark erreicht und konnte dort das fünfte Bier genießen – „beim schiachsten Bahnhofsvorplatz Österreichs“, wie der Influencer betont.

Letztes Bier um kurz vor Mitternacht: „Es war schon sau dumm“

Um 17 Uhr ging die Reise wieder weiter. Doch erneut hieß es umplanen: Nach einem Umstieg in Wiener Neustadt ging es zu Fuß mit einem Bier von Ebenfurt über die Grenze nach Neufeld/Leitha „Das war das erste Bier, das schwer runterging“, berichtet Leo vom Burgenland. Von dort brachte ihn die S-Bahn nach Wien-Meidling. Nach einem weiteren Bier ging es um 22 Uhr dann ins letzte Bundesland, nämlich nach Linz. Pünktlich um 23:36 Uhr gab es somit das letzte Bier – somit Challenge bestanden. „Die Handlungen in diesem Video werden von Profis durchgeführt, bitte nicht zu Hause nachmachen!“, betont Leo. „Wir haben etwas geschafft, was vor uns wahrscheinlich noch kein Mensch getan hat – und es war schon sau dumm.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 19:56 Uhr aktualisiert