PVA wehrt sich gegen Kritik: „Untersuchungen sind notwendig, um…“

Laut der AK würden sich beinahe täglich Menschen an die Experten wenden und Probleme in Zusammenhang mit Gutachten durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) schildern. Der Prozess bei Pflegegeld sowie bei Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension wird von vielen als „belastend und willkürlich“ beschrieben. In vielen Fällen würde es außerdem falsche Einstufungen geben, so die AK, die meint, dass man im Jahr 2025 über 2.500 Gerichtsverfahren alleine in Oberösterreich geführt und dabei 70,35 Millionen Euro erstritten habe.

Was die AK-Studie besagt hat

In einer 817 Personen umfassenden Studie hat man nun mit Hilfe des Forschungsinstituts „Foresight“ die Kritikpunkte der Antragssteller erstmals wissenschaftlich belegt. 70 Prozent der Antragsteller auf Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension hätten demnach die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll bezeichnet, beim Pflegegeld waren es immerhin noch 42 Prozent. Alles dazu unter anderem hier: Studie deckt auf: 70 Prozent empfinden PVA-Gutachten als respektlos.

Personenbetreuer erklärt gegen 5 Minuten seine Sichtweise

Diese Kritik bestätigt teilweise auch ein Personenbetreuer, der sich bei der 5 Minuten-Redaktion dazu gemeldet hat. Für Betroffene würde oft das Gefühl entstehen, sich rechtfertigen zu und ihre Krankheit quasi beweisen zu müssen. Zusätzlich würden Betroffene von Situationen berichten, die sie als respektlos oder herabwürdigend empfunden haben. Ebenfalls er meint ebenfalls: „Gerade bei komplexen oder nicht sofort sichtbaren Erkrankungen kommt es häufig vor, dass Einschränkungen im Alltag nicht realitätsnah eingeschätzt werden.“ Und die Auswirkungen der Entscheidungen seien „erheblich“, gehe es doch um existenzielle Leistungen wie Pflegegeld, Pensionen oder den Grad der Behinderung. Werde der tatsächliche Bedarf nicht realitätsnah eingeschätzt, führe das häufig zu finanziellen Problemen, fehlender Unterstützung im Alltag und zusätzlicher psychischer Belastung. Betroffene würden sich dann oft im Stich gelassen fühlen.

PVA-Studie spuckt andere Zahlen aus

In einem Statement gegenüber 5 Minuten wehrt sich die PVA nun gegen die Kritik und kontert, dass die 817 Befragten in der AK-Studie zu wenig wären. „Im Vergleichszeitraum der Studie waren es österreichweit 1.820.068 Anträge auf Pfleggeld sowie 487.333 Anträge auf Berufsunfähigkeits-/Invaliditätspension“, so die PVA. Außerdem habe man selbst in den vergangenen Jahren halbjährlich Befragungen durch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Demox Research durchgeführt. Dabei hat man rund 3.000 Personen, die innerhalb der letzten zwei Monate Kontakt mit einer Landesstelle hatten, kontaktiert und ihnen einen standardisierten Fragebogen übermittelt. Bei der Begutachtung gab es eine Gesamtzufriedenheit von 64 Prozent, wobei die geringeren Zufriedenheitswerte vor allem aufgrund von Ablehnungen entstanden sind. Sieht man sich die Gesamtzufriedenheit bei jenen Menschen an, denen Leistungen bewilligt bzw. deren Fragen beantwortet wurden, „so befindet sich der Wert auf deutlich höheren 86 Prozent“, weiß man.

PVA ist es ein Anliegen, „Versicherten auf Augenhöhe zu begegnen“

Gleichzeitig ist der PVA auch bewusst, dass Begutachtungen prinzipiell immer Menschen in schwierigen Lebenssituationen betreffen. „Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit allen Versicherten ist Voraussetzung jeder Begutachtung“, erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten weiter. Die Gutachter seien jedenfalls bemüht, „sich unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen, Zeit für die Gespräche zu nehmen, zuzuhören und sich sorgfältig mit den individuellen gesundheitlichen Einschränkungen der Versicherten auseinanderzusetzen.“ In jedem Fall sei es der Pensionsversicherungsanstalt ein Anliegen, „den Versicherten auf Augenhöhe zu begegnen. Sachliche Kritik wird sehr ernst genommen.“ Zudem würde man Beschwerden prüfen und Gutachter laufend im Umgang mit Versicherten schulen.

Durchgeführte Untersuchungen „notwendig“

Grundsätzlich sei man gesetzlich beauftragt, über die Leistungen auf Basis der geltenden, gesetzlichen Bestimmungen zu entscheiden. Viele Menschen würden die durchgeführten Untersuchungen als sehr persönlich wahrnehmen, „sie sind aber notwendig, um die gesetzlich vorgegebenen Einstufungen vornehmen zu können“. So sei es bei der Beurteilung des Pflegebedarfs etwa wesentlich in Erfahrung zu bringen, ob die Person Hilfestellung für den Toilettengang benötige. „Dazu gehört auch das Vorzeigen des An- und Auskleidens“, so die PVA weiter.

„Nehmen jede Entscheidung zum Anlass, die eigenen zu prüfen“

Die PVA erklärt gegenüber 5 Minuten auch, dass im vergangenen Jahr etwa österreichweit von allen Fällen, in denen Bescheide vor die Sozialgerichte gebracht worden sind, nur rund vier Prozent seitens des Gerichts mit klagstattgebendem Urteil entschieden worden sind: „Alle anderen Verfahren wurden etwa vergleichsweise bereinigt oder aber mit einer Klagsrücknahme oder einer anderen Art der Verfahrensbeendigung.“ Die Möglichkeit, Entscheidungen über gesetzliche Ansprüche überprüfen zu lassen, sieht man dennoch als „wichtigen Bestandteil der allen Versicherten offensteht und auf den in den Bescheiden aktiv hingewiesen wird“. Gerichte könnten aufgrund zusätzlicher Gutachten, neuer medizinischer Unterlagen oder eines späteren möglicherweise verschlechterten Gesundheitszustandes zu einer neuen Entscheidung kommen, weiß man. Und: „Selbstverständlich nehmen wir jede Entscheidung zum Anlass, die eigenen zu prüfen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 00:16 Uhr aktualisiert