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/ ©ARA Flugrettung
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber im Winter im Einsatz
In Ifen kam es zu einem schweren Skiunfall.
Bregenz/Vorarlberg
22/03/2026
Zeugen gesucht

Crash auf Piste: Snowboarder (21) schwer verletzt – Skifahrerin flüchtig

Nach einem Skiunfall musste der junge Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Die Skifahrerin fuhr einfach davon und wird jetzt gesucht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Ein 21-jähriger deutscher Snowboardfahrer war Sonntagmittag im Skigebiet Ifen (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) auf der roten Piste unterwegs, als es zu einer Kollision mit einer bislang unbekannten Skifahrerin kam. Der junge Mann stürzte, gab zuerst an, dass er unverletzt sei, musste dann aufgrund der starken Schmerzen von der Pistenrettung versorgt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Immenstadt gebracht werden. „Dort wurden schwere Verletzungen (Fraktur der unteren Lendenwirbel) festgestellt. Die Skifahrerin hielt nach dem Unfall kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch fort“, informiert die Polizei.

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Beschreibung der Skifahrerin:
ca. 20 Jahre alt, sprach Hochdeutsch, vermutlich blond, weiß/roter Skianzug, weißer Helm, blaue Oakley-Skibrille.

Die Skifahrerin sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal zu melden.

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