Skitourengeher (66) stürzt 25 Meter ab – „Er hatte wirklich viel Glück“

Der Mann dürfte eine Doline übersehen haben und stürzte ab. Seine Begleiter alarmierten die Einsatzkräfte. Doch er hatte offenbar einen Schutzengel: Er kam „nur“ mit einer Schulterverletzung davon.

Es war Sonntagnachmittag, als bei der Ortsstelle Leogang (Bezirk Zell am See, Salzburg) ein Notruf einging: Auf 2.033 Metern im Bereich der Passauer Hütte ist jemand abgestürzt. „Wir wurden vom Rettungshubschrauberteam bzw. vom Polizeihubschrauberteam zur Absturzstelle geflogen“, sagt Georg Wölfler, Einsatzleiter der Bergrettung Leogang. „Der 66-Jährige dürfte bei seiner Skitourenabfahrt die Doline (Sinkhöhle) übersehen haben und ist rund 25 Meter in diese abgestürzt.“

© Bergrettung Leogang | In Leogang stürzte ein Skitourengeher ab und wurde verletzt.

Begleiter rufen Hilfe

Seine drei Begleiter alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. „Wir haben ihn mittels Mannschaftsflaschenzug aus der Doline geborgen. Er hatte wirklich viel Glück, denn er erlitt nur eine Schulterverletzung und wurde nach der Bergung sofort vom Team eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus Zell am See geflogen.“ Die Bergretter aus Leogang wurden vom Hubschrauberteam Libelle Salzburg wieder ins Tal gebracht, daher konnte der Einsatz bereits kurz vor 17 Uhr beendet werden. Im Einsatz standen 14 Bergretter und die Alpinpolizei.