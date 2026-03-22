Große Schlägerei vor Derby: 40 Fußballfans prügeln in Linz aufeinander ein

Noch bevor der Ball rollte, eskalierte die Stimmung: In Linz kam es am Samstag vor dem Derby zwischen Blau-Weiß Linz und SV Ried zu einer Massenschlägerei unter Fußballfans.

Eigentlich stehen sich beim Fußball zwei Teams mit je elf Spielern gegenüber. Am Samstag verlagerte sich das Duell aber abseits des Spielfelds: Rund 40 Fans gerieten vor dem Anpfiff des OÖ-Derbys aneinander.

Eskalation bei Bushaltestelle

Der Vorfall ereignete sich im Bereich Harbach, unweit des Stadions. Laut Polizei trafen dort zwei rivalisierende Fangruppen aufeinander. Was folgte: eine heftige Rauferei. Augenzeugen berichten von Szenen, bei denen statt Gesängen plötzlich Fäuste flogen und auch von verletzten Personen. Mehrere Streifen sowie speziell geschulte Beamte rückten rasch aus. Vor Ort gelang es den Einsatzkräften, die Gruppen zu trennen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Beteiligten wurden identifiziert und anschließend unter Polizeibegleitung zum Stadion gebracht. Trotz der Ausschreitungen blieb der größere Schaden aus. Ein Einsatz der Rettung war nicht notwendig. Das Derby selbst konnte schließlich wie geplant um 17 Uhr angepfiffen werden, allerdings mit einem bitteren Beigeschmack abseits des Rasens.