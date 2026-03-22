Crash in Wachau: Motorradfahrer (42) schwer verletzt

In einer Kurve kam es plötzlich zu einer Kollision zwischen Auto und Motorrad. Der Niederösterreicher stürzte dabei und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 42-Jährige war am Sonntagnachmittag mit dem Motorrad auf der L78 im Ortsgebiet Weißenkirchen in der Wachau (Bezirk Krems, Niederösterreich) in Richtung Ottenschlag unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 19-jährige Wienerin mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. „Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, informiert die Polizei. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Aufprall und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.