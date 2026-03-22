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/ ©Montage: Canva / RK/Kundigraber
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und einen Sanitäter.
Auf der L78 kam es zu einem schweren Unfall.
Krems/Niederösterreich
22/03/2026
Unfall

Crash in Wachau: Motorradfahrer (42) schwer verletzt

In einer Kurve kam es plötzlich zu einer Kollision zwischen Auto und Motorrad. Der Niederösterreicher stürzte dabei und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Der 42-Jährige war am Sonntagnachmittag mit dem Motorrad auf der L78 im Ortsgebiet Weißenkirchen in der Wachau (Bezirk Krems, Niederösterreich) in Richtung Ottenschlag unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 19-jährige Wienerin mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. „Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, informiert die Polizei. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Aufprall und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

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