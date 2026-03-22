Lottoziehung am 22. März: Diese Zahlen wurden gezogen

Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 22. März 2026, warten im Lostopf rund 1,3 Millionen Euro. Zusätzlich gibt es beim LottoPlus 150.000 Euro zu gewinnen. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Bei der Lottoziehung am 22. März geht es um über 1,3 Millionen Euro.

Bei der Lottoziehung am 22. März geht es um über 1,3 Millionen Euro.

Bei der letzten Lotto-Bonusziehung am Freitag, 20. März 2026, konnte zwar niemand die „sechs Richtigen“ tippen, doch Grund zur Freude gab es trotzdem – zumindest für einen: Denn einem Salzburger gelang es den Joker-Jackpot zu knacken. Mehr dazu hier: Nach Lotto-Ziehung: Österreicher über Nacht 344.000 Euro reicher.

Österreicher räumte beim Lotto ab

Übrigens: Erst vor kurzem wurde der bisher höchste Gewinn dieses Jahres erzielt – ein Österreicher konnte mit dem richtigen Händchen für die Zahlen ordentlich abräumen. Nämlich gleich einen Lotto-Sechsfachjackpot im Wert von satten 7,7 Millionen Euro. Hier kannst du nachlesen, wie er darauf reagiert hat: 7,7 Millionen Euro gewonnen: Das wollte Lotto-Glückspilz wissen.

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Lottoziehung am Sonntag

Du hattest bisher kein Glück? Beim Lotto „6 aus 45“ geht es am Sonntag um den Frühjahrs-Jackpot – mindestens 1,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“ winken. Und beim LottoPlus geht es um einen Sechser im Wert von 150.000 Euro.