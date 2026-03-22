Sonne zum Wochenstart – später Wolken und Regen möglich

Am Montag zieht eher wechselhaftes Wetter übers Land. Während der Tag sonnig startet, können später Wolken und Regenschauer auftreten. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.

Die Woche startet für die Österreicher in vielen Landesteilen sonnig. Aber im Laufe des Tages können sich mehr Wolken bilden. Vor allem im Bergland kann es dann auch stellenweise regnen. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1600m Seehöhe“, weiß die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 4 bis plus 4 Grad. Im Laufe des Tages werden etwa 12 bis 16 Grad erreicht.