Chemieunfall in Tirol: Chlorgas in Hotel löst Einsatz aus

Ein chemischer Zwischenfall hat am Sonntaggnachmittag, dem 22. März, für einen Einsatz in Tirol gesorgt. In einem Hotel kam es zu einer gefährlichen Gasentwicklung.

Gegen 15. 40 Uhr wurden Einsatzkräfte in den Ortsteil Haller gerufen. In einem derzeit geschlossenen Hotel war es zu einer chemischen Reaktion gekommen. Auslöser war ein Missgeschick im Technikraum. Ein Angehöriger des Betreibers wollte leere Kanister entsorgen, die für die Chlorgasversorgung des Schwimmbades genutzt werden. Beim Umfüllen von Restinhalten kam es zur Vermischung von Chlor und einem sogenannten pH-Senker. Diese Kombination führte zu einer chemischen Reaktion, begleitet von einer Verpuffung und der Entwicklung von Gas.

Feuerwehr rückt mit Spezialausrüstung an

Mehrere Feuerwehren rückten zum Einsatzort aus, darunter auch Einheiten mit spezieller Schutzausrüstung. Der betroffene Kanister konnte gesichert und aus dem Gebäude entfernt werden. Anschließend wurden die Räumlichkeiten gründlich belüftet. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Auch die Rettung sowie die Polizei waren vor Ort.