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/ ©Jörg Hempel
Das Bild auf 5min.at zeigt das slowenische Parlament.
Die Parlamentswahlen fanden am 22. März statt.
Slowenien
22/03/2026
Sieg für Premier

Slowenische Wahlen: Robert Golobs Partei gewinnt knapp

Sloweniens Premierminister Robert Golob gewinnt mit der GS die slowenische Parlamentswahl knapp vor der SDS.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Die Gibanje Svoboda (GS, deutsch: „Freiheitsbewegung“) liegt laut den Hochrechnungen bei der slowenischen Parlamentswahl mit 29,9 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Dicht dahinter liegt die slowenische demokratische Partei (SDS) von Janez Jansa, sie erreicht 27,5 Prozent der Wählerstimmen.

Sechs Parteien im neuen Oberhaus

Ebenfalls mit ins Parlament mit 9,4 Prozent zieht das christdemokratische Wahlbündnis „Fokus“ ein. Ebenfalls die Linken und die Sozialdemokraten, die beide jeweils mehr als 6 Prozent erreichen. Eine Abspaltung der SDS, „Die Demokraten“ und die Resni.ca („Wahrheit“) schaffen es auch knapp in das slowenische Parlament.

Parlamentswahl in Slowenien

  • GS: 29,9%
  • SDS: 27,5%
  • NSi/SLS/Fokus: 9,4%
  • SD: 6,7%
  • Linke: 6,3%
  • Demokraten: 5,9%
  • Resni.ca: 5,2%
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