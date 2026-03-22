Slowenische Wahlen: Robert Golobs Partei gewinnt knapp

Die Gibanje Svoboda (GS, deutsch: „Freiheitsbewegung“) liegt laut den Hochrechnungen bei der slowenischen Parlamentswahl mit 29,9 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Dicht dahinter liegt die slowenische demokratische Partei (SDS) von Janez Jansa, sie erreicht 27,5 Prozent der Wählerstimmen.

Sechs Parteien im neuen Oberhaus

Ebenfalls mit ins Parlament mit 9,4 Prozent zieht das christdemokratische Wahlbündnis „Fokus“ ein. Ebenfalls die Linken und die Sozialdemokraten, die beide jeweils mehr als 6 Prozent erreichen. Eine Abspaltung der SDS, „Die Demokraten“ und die Resni.ca („Wahrheit“) schaffen es auch knapp in das slowenische Parlament.