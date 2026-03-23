Jetzt fix: Österreich trifft im WM-Playoff gegen Polen an

Die Entscheidung ist gefallen: Polen wird Österreichs Gegner im WM-Playoff 2027. Und in wenigen Monaten ist es bereits so weit.

„Dass wir im WM-Playoff auf Polen treffen, ist keine große Überraschung. Auf uns warten zwei schwere Spiele. Ab Montag beginnt für mich die Vorbereitung darauf. Unser Ziel ist, die WM 2027“, so Teamchef Iker Romero. Da die Mannschaft sich zuvor unter die Top 16 spielen konnte, konnte sie die Vorquali in dieser Woche auslassen. Jetzt soll die Zeit genutzt werden um intensiv zu trainieren. Denn das Spiel findet bereits am 13. Mai um 18 Uhr im Raiffeisen Sportpark in Graz (Steiermark) statt.

„Unsere Chancen auf die WM-Teilnahme sind gegeben“

Fakt ist, dass sich die Österreicher mit Polen auf einen der schwerstmöglichen Gegner aus Topf 2 einstellen müssen. Sportdirektor Patrick Fölser: „Wir kennen Polen gut, haben viel Material von ihnen von dieser EURO. Wir haben vor einem Jahr zuletzt gegen sie gespielt und dabei kein gutes Spiel abgeliefert. Wir nehmen die Herausforderung an. Unsere Chancen auf die WM-Teilnahme sind gegeben.“