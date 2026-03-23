Feuer in Wohnhaus und Liftstation: Ermittlungen laufen

Zwei Brände haben am Sonntagabend die Feuerwehren in Tirol gefordert - in beiden Fällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Am Sonntagabend, 23. März, kam es in Tirol gleich zu zwei Brandeinsätzen, die jedoch glimpflich ausgingen. In Brixen im Thale geriet im Keller eines Wohnhauses ein Kamin nach einer Verpuffung in Brand. Dadurch entwickelte sich starker Rauch, der vom 68-jährigen österreichischen Bewohner des Hauses und seiner Gattin im Erdgeschoß wahrgenommen werden konnte. Er verständige daraufhin seinen nebenan wohnhaften Sohn, worauf dieser den Brand im Keller mit einem Feuerwehrlöscher erfolgreich bekämpfte. Durch rasches Eingreifen konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Einsatzkräfte führten anschließend Nachkontrollen und Belüftungsmaßnahmen durch. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen neun Fahrzeuge der Feuerwehr mit ca. 50 Kräften, ein Rettungswagen und eine Polizeistreife.

Brand in Fieberbrunn

Nur rund eine Stunde später stand in Fieberbrunn ein Gebäude – eine ehemalige Liftstation – in Vollbrand. Eine Nachbarin hatte Alarm geschlagen, Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Objekt. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Laufen. Im Einsatz standen die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und ca. 30 Kräften, ein Rettungswagen des Roten Kreuzes sowie drei Polizeistreifen. Die Ursache des Brandes dürfte mittlerweile klar sein, im Aufenthaltsraum brach das Feuer im Bereich eines Holzofens aus. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 10:09 Uhr aktualisiert