Auto beschlagnahmt: Polizei stoppt 20-jährigen Raser

In der Nacht auf Montag wurde ein 20-jähriger Lenker im Bezirk Linz-Land mit stark überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

In der Nacht auf Montag, 23. März, führte die Polizei Hörsching (Linz Land) auf der B1 in Fahrtrichtung Linz Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 20-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land bei erlaubten 70 km/h mit 153 km/h gemessen werden. Der Lenker wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Er wird angezeigt.