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Symbolfoto von 5min.at: Raser auf der A2
Der Lenker wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
Linz-Land
23/03/2026
Führerschein weg

Auto beschlagnahmt: Polizei stoppt 20-jährigen Raser

In der Nacht auf Montag wurde ein 20-jähriger Lenker im Bezirk Linz-Land mit stark überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

In der Nacht auf Montag, 23. März, führte die Polizei Hörsching (Linz Land) auf der B1 in Fahrtrichtung Linz Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 20-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land bei erlaubten 70 km/h mit 153 km/h gemessen werden. Der Lenker wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Er wird angezeigt.

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