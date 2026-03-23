Osttirolerin stirbt nach 700-Meter-Absturz am Schneebigen Nock

Ein Bergwochenende in Südtirol wurde von einem schweren Unfällen überschattet. Am Schneebigen Nock (Monte Nevoso) oberhalb von Rein in Taufers kam eine 57-jährige Skitourengeherin aus Osttirol ums Leben.

Die erfahrene Alpinistin war bereits am Freitag allein zu ihrer Tour aufgebrochen und erreichte laut Augenzeugenberichten gegen 14.30 Uhr den Gipfel auf 3.358 Metern Höhe. Nachdem sie dort noch von einem anderen Bergsteiger gesehen worden war, verlor sich ihre Spur.

Frau wurde tot aufgefunden

Als die Frau am darauffolgenden Samstag nicht bei ihrer Arbeit erschien, wurde eine Vermisstenanzeige erstattet und sofort eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Aufgrund extrem schlechter Wetterbedingungen mussten die Einsatzkräfte die Suche am frühen Samstagabend zunächst unterbrechen. Erst am Sonntagvormittag konnte die Aktion fortgesetzt werden, die schließlich gegen Mittag traurige Gewissheit brachte: Die Frau wurde auf einer Seehöhe von 2.600 Metern tot aufgefunden, berichtet die Kleine Zeitung.

Tourengeherin soll abgestürzt sein

Nach ersten Informationen dürfte die Tourengeherin beim Abstieg unterhalb des Gipfels rund 700 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen. Im Einsatz standen neben der Bergrettung Sand in Taufers auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie die Notfallseelsorge, um die Angehörigen zu unterstützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 09:05 Uhr aktualisiert