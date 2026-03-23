Hunderte Euro retour: Bekannte Bank muss Geld an Kunden zurückzahlen

Der VKI hat sich wieder mit einer Bank geeinigt. Und so bekommst du als Volksbank-Kunde Geld zurück.

Der VKI hat sich mit der Volksbank geeinigt, viele Kunden bekommen Geld zurück.

Der VKI hat sich mit der Volksbank geeinigt, viele Kunden bekommen Geld zurück.

Wer in der Vergangenheit über eine Bank in Investmentfonds investiert hat, könnte nun Anspruch auf eine Rückzahlung von mehreren hundert Euro haben. Hintergrund sind sogenannte Bestandsprovisionen, die Banken von Kapitalanlagegesellschaften für die Vermittlung der Fonds erhalten.

Konsumentenschutz fordert Geld zurück

Nach der Rechtsauffassung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) sind diese Zahlungen nur dann zulässig, wenn sie den Kunden gegenüber eindeutig offengelegt wurden. Da dies in der Vergangenheit oft nicht ausreichend geschah, fordert der Konsumentenschutz die Rückgabe dieser einbehaltenen Gelder. Und so kommst du an dein Geld.

Mehrere Banken mussten in Österreich Geld zurück geben

Nachdem der VKI bereits im Frühjahr 2025 Einigungen mit zwei anderen Banken erzielt hatte, konnte nun auch mit dem Volksbanken-Verbund eine Lösung für betroffene Kund:innen gefunden werden. Die Einigung sieht vor, dass Anleger, denen bis einschließlich 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt über eine Volksbank vermittelt wurde, eine Rückerstattung erhalten können. Zwar vertreten die Volksbanken offiziell eine gegenteilige Rechtsauffassung, haben sich jedoch im Sinne einer gütlichen Lösung zur Zahlung bereit erklärt.

Bei welcher Bank bist du Kunde? Raiffeisen Sparkasse Bank Austria BAWAG Anadi Bank Andere Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Mehrere hunderte Euro zurückholen

„Kunden, die über mehrere Jahre in Fonds investiert haben, können – abhängig von der Investitionssumme – mit einer Rückerstattung von mehreren hundert Euro rechnen“, erklärt Mag. Stefan Schreiner, Jurist beim VKI. Die Basis dafür bilden die strengen Regelungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG), die sicherstellen sollen, dass Banken stets im bestmöglichen Interesse ihrer Kund:innen handeln. Um von der Einigung zu profitieren, ist eine aktive Anmeldung erforderlich. Betroffene Konsumenten können sich bis spätestens 23. Juni 2026 kostenfrei zur Sammelaktion anmelden. Da die unzureichende Offenlegung nach Ansicht des VKI die gesamte Branche betrifft, dient dieser Vergleich als wichtiges Signal für den gesamten österreichischen Bankensektor.

So holst du dir dein Geld zurück Wer hat Anspruch auf Rückerstattung? Volksbank-Kunden: Alle Konsumenten, denen bis einschließlich 31.12.2017 ein Fondsprodukt über eine Bank des Volksbanken-Verbunds vermittelt wurde.

Ehemalige & aktive Anleger: Du kannst auch teilnehmen, wenn du die Fonds bereits verkauft oder dein Depot aufgelöst hast.

Erben: Auch Rechtsnachfolger verstorbener Kunden können die Ansprüche geltend machen. Was wird zurückgezahlt? Es geht um die sogenannten Bestandsprovisionen (Kick-backs). Das sind Zahlungen, die Banken für die Vermittlung von Fonds erhalten, aber oft nicht ausreichend offengelegt haben. Je nach Investitionssumme und Laufzeit kannst du mit mehreren hundert bis tausende Euro rechnen. Wie funktioniert die Anmeldung? Anmeldeportal: Registriere dich online unter www.vki.at/kick-back-2026. Frist beachten: Deine Anmeldung muss bis spätestens 23.06.2026 erfolgen. Die Teilnahme an der Sammelaktion ist kostenfrei. Unterlagen bereithalten: Du brauchst deine Depotauszüge (für 1995–2007 jährlich, ab 2008 genügt ein Auszug) sowie eine Entbindung vom Bankgeheimnis (das Formular gibt es online). Der weitere Ablauf: Nach der Prüfung durch den VKI werden deine Daten an die Volksbanken weitergeleitet. Diese erstellen dir ein individuelles Rückzahlungsangebot, das du direkt annehmen kannst. KI-Hinweis: Die Infobox wurde mittels KI erstellt, der Text wurde vor Veröffentlichung aber sorgfältig von einem Redakteur geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 09:15 Uhr aktualisiert