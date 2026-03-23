ÖAMTC-Experte: So gelingt ein sicherer Start in die Motorradsaison

Damit die motorisierten Zweiradfans sicher in die kommende Saison starten, hat Experte Georg Scheiblauer vom ÖAMTC einige Tipps.

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die Motorradsaison. Doch bevor es mit dem Zweirad auf die Straße geht, sollte man einiges beachten. Am Wichtigsten ist es, gemächlich wieder anzufangen, und das Motorrad kurz zu überprüfen.

So erlangt man die Routine wieder

„Wenn das Motorrad mehrere Monate gestanden ist, sollten noch vor der ersten Ausfahrt alle sicherheitsrelevanten Komponenten wie etwa Reifen oder Flüssigkeitsstände sorgfältig geprüft werden“, rät Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor des ÖAMTC. Aber auch beim Fahren sollte man aufpassen, denn über den Winter kann die Routine verloren gehen. „Nach der Winterpause ist man fehleranfälliger. Bis die Routine zurückkehrt, empfiehlt es sich, besonders vorausschauend unterwegs zu sein“, sagt Scheiblauer. Auch die Straßen bergen im Frühjahr einige Gefahren, wie Rollsplitt, Streusalzreste oder schmutzige Fahrbahnen.