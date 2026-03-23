ÖAMTC-Experte: So gelingt ein sicherer Start in die Motorradsaison
Damit die motorisierten Zweiradfans sicher in die kommende Saison starten, hat Experte Georg Scheiblauer vom ÖAMTC einige Tipps.
Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die Motorradsaison. Doch bevor es mit dem Zweirad auf die Straße geht, sollte man einiges beachten. Am Wichtigsten ist es, gemächlich wieder anzufangen, und das Motorrad kurz zu überprüfen.
So erlangt man die Routine wieder
„Wenn das Motorrad mehrere Monate gestanden ist, sollten noch vor der ersten Ausfahrt alle sicherheitsrelevanten Komponenten wie etwa Reifen oder Flüssigkeitsstände sorgfältig geprüft werden“, rät Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor des ÖAMTC. Aber auch beim Fahren sollte man aufpassen, denn über den Winter kann die Routine verloren gehen. „Nach der Winterpause ist man fehleranfälliger. Bis die Routine zurückkehrt, empfiehlt es sich, besonders vorausschauend unterwegs zu sein“, sagt Scheiblauer. Auch die Straßen bergen im Frühjahr einige Gefahren, wie Rollsplitt, Streusalzreste oder schmutzige Fahrbahnen.
So werden Fahrer und Motorrad fit für die Saison
Vor der ersten Ausfahrt sollte das Motorrad einem gründlichen Check unterzogen werden:
- Flüssigkeitsstände prüfen: Motoröl, Brems- und Hydraulikflüssigkeit sowie Kühlmittel müssen auf korrektem Stand und in einwandfreiem Zustand sein.
- Elektrik kontrollieren: Beleuchtung, Blinker, Bremslicht und Hupe müssen zuverlässig funktionieren. Die Batterie benötigt nach längerer Standzeit oft eine zusätzliche Ladung. Defekte Leuchtmittel sollten unbedingt vor Fahrtantritt ersetzt werden.
- Reifen überprüfen: Luftdruck und allgemeiner Zustand der Reifen sind entscheidend für die Fahrsicherheit. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter, doch aus Sicherheitsgründen empfiehlt Georg Scheiblauer, nicht unter 2,0 Millimeter zu fahren.
- Antriebssatz inspizieren: Sind Kettenrad oder Ritzel stark abgenutzt oder lässt sich die Kette trotz korrekter Spannung deutlich vom Zahnkranz abheben, sollte der gesamte Antriebssatz (Kette, Ritzel, Kranzl) getauscht werden.
- Bremsen testen: Hand- und Fußbremse müssen kraftvoll und zuverlässig greifen. Ein rechtzeitiger Austausch der Bremsbeläge schützt die Bremsscheiben vor unnötigem Verschleiß.
Das sollte man als Fahrer unbedingt beachten:
- Schutzkleidung tragen: Zum verantwortungsvollen Motorradfahren gehört eine vollständige Schutzkleidung – für Fahrer:innen ebenso wie für Mitfahrende.
- Defensiv fahren: Vorausschauendes, konzentriertes und kontrolliertes Fahren reduziert Risiken erheblich. Ein ausreichender Sicherheitsabstand verschafft den nötigen Handlungsspielraum, um rechtzeitig reagieren zu können.
- Gefahren frühzeitig erkennen: Nicht länger als nötig im toten Winkel anderer Fahrzeuge fahren und besonders auf abbiegende Autos achten – Motorräder werden häufig übersehen oder ihre Geschwindigkeit falsch eingeschätzt.
- Fahrbahnbeschaffenheit beachten: Dunkle Flecken in Kurven können Öl- oder Kraftstoffrückstände sein. In kühlen Morgenstunden ist besondere Vorsicht geboten – kalter Asphalt bietet weniger Grip, Bremswege verlängern sich und Schräglagen werden riskanter.