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/ ©Montage: Canva & 5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Ein Rettungswagen und ein Notarztwagen führten die Versorgung des Verletzten durch.
Wolfurt/Vorarlberg
23/03/2026
Beim Abbiegen

Motorradlenker (35) bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

In Vorarlberg stießen am Freitagabend ein Motorrad und ein Auto zusammen. Der 35-jährige Biker wurde dabei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Am Freitag, den 20. März, fuhr ein 35-jähriger Motorradlenker auf der Landesstraße in Richtung des Zentrums von Wolfurt. Ein 60-jähriger Autolenker kam ihm entgegen, und wollte auf die dortige Autobahnauffahrt auffahren. Er übersah den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision. Der 35-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, und nach der notärztlichen Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht.

Klärung des Sachverhaltes erfolgt

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat die Unfallfahrzeuge sichergestellt, ein Sachverständiger soll nun den Hergang klären. Fest steht bereits, dass der Autofahrer nicht alkoholisiert war. Im Einsatz standen zudem die örtliche Feuerwehr, die Polizei und die Asfinag. Die L3 war für die Dauer der Einsatzarbeiten gesperrt.

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