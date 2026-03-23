Motorradlenker (35) bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

In Vorarlberg stießen am Freitagabend ein Motorrad und ein Auto zusammen. Der 35-jährige Biker wurde dabei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag, den 20. März, fuhr ein 35-jähriger Motorradlenker auf der Landesstraße in Richtung des Zentrums von Wolfurt. Ein 60-jähriger Autolenker kam ihm entgegen, und wollte auf die dortige Autobahnauffahrt auffahren. Er übersah den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision. Der 35-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, und nach der notärztlichen Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht.

Klärung des Sachverhaltes erfolgt

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat die Unfallfahrzeuge sichergestellt, ein Sachverständiger soll nun den Hergang klären. Fest steht bereits, dass der Autofahrer nicht alkoholisiert war. Im Einsatz standen zudem die örtliche Feuerwehr, die Polizei und die Asfinag. Die L3 war für die Dauer der Einsatzarbeiten gesperrt.