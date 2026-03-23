Zufallstipp machte Österreicher über Nacht zum Millionär

Österreich hat einen neuen Lotto-Millionär. Ein Quicktipp aus Oberösterreich bringt einem Lotto-Spieler den Frühlings-Jackpot von 1,3 Millionen Euro.

Mit dem Quicktipp 5, 9, 13, 23, 34 und 42 wurde der Jackpot in Höhe von 1,3 Millionen Euro am Sonntag im Alleingang geknackt.

Mit dem Quicktipp 5, 9, 13, 23, 34 und 42 wurde der Jackpot in Höhe von 1,3 Millionen Euro am Sonntag im Alleingang geknackt.

Mit dem Quicktipp 5, 9, 13, 23, 34 und 42 wurde der Lotto-Jackpot in Höhe von 1,3 Millionen Euro am Sonntag im Alleingang geknackt. Der Glückspilz kommt laut den Österreichischen Lotterien aus Oberösterreich. Ein besonderes Detail: Bei den gewählten Zahlen hat es sich um einen Quicktipp, also um einen Zufallstipp gehandelt. „Nach dem Geschmack des online-Terminals jener Annahmestelle, in der er bzw. sie gespielt hat. Die Kombination 5, 9, 13, 23, 34 und 42 befand sich im ersten von zwei Tipps, und damit ist es gelungen, den Jackpot, der am Sonntag den Lotto-Frühling eingeleitet hat, im Alleingang zu knacken“, informieren die Österreichischen Lotterien. Das Glück war also eindeutig auf der Seite des Oberösterreichers.

Weitere Lotto-Gewinne

Auch die drei Fünfer mit Zusatzzahl, jeweils mehr als 27.000 Euro wert, gingen über die Online-Plattform win2day an Spieler – einmal als Quicktipp, zweimal per Normalschein. Beim LottoPlus am Sonntag gab es keinen Sechser, dafür 50 Gewinner eines Fünfers mit jeweils rund 4.300 Euro. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus-Sechser um 150.000 Euro. Beim Joker wurde ein Sologewinn erzielt: Ein Spieler bzw. eine Spielerin aus Salzburg gewann rund 164.700 Euro. Die Ziehung am Mittwoch wird wieder von Thomas May moderiert.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 11:02 Uhr aktualisiert