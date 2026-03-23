Mit Feuerlöscher: Bewohner stoppt Flammenausbreitung auf Balkon

In der Nacht auf Montag brach in Stumm ein Feuer auf dem Balkon eines Wohnhauses aus. Der Brand wurde durch den 40-jährigen Bewohner mittels Feuerlöscher bekämpft, er verhinderte Schlimmeres.

In Stumm in Tirol heulten um kurz nach ein Uhr nachts die Sirenen. Auf einem Holzbalkon im ersten Stock eines Wohnhauses stand die Brüstung in Flammen. Der Bewohner des Hauses hörte das Knistern des Feuers, und hielt Nachschau. Er alarmierte die Feuerwehr, und leistete erste Löschhilfe mit einem Feuerlöscher. Die Florianis rückten mit vier Fahrzeugen aus, und führten Nachlöscharbeiten durch, das Gebäude wurde anschließend belüftet. Die Brandursachenforschung läuft.