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/ ©Parlamentsdirektion/Thomas Topf
Bild auf 5min.at zeigt Christian Stocker im Nationalrat.
Christian Stocker gab eine Erklärung zur prekären Situation im Nahen Osten ab.
Österreich
23/03/2026
Krisenmaßnahme

Sondersitzung im Parlament: Tritt die Spritpreisbremse in Kraft?

In einer Sondersitzung des Parlaments soll die lang ersehnte Spritpreisbremse beschlossen werden. Sollte dem Antrag der Regierung stattgegeben werden, könnten die Entlastungen 10 Cent pro Liter Sprit betragen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)

Am 23. März tritt das österreichische Parlament zu einer Sondersitzung zusammen. Die Regierungsparteien haben sich auf eine Spritpreisbremse geeinigt. Die Mineralölsteuer soll gesenkt werden und die Margenerhöhungen der Wertschöpfungskette sollen eingefroren werden. Dieses Maßnahmenpaket wird im Parlament präsentiert, und darüber wird am 24. März im Wirtschaftsausschuss verhandelt.

Kritik der Opposition

„Weder der Staat, noch einzelne Akteure sollen von der Situation profitieren“, sagt Stocker in seiner Parlamentsrede am Montag. Ob die Opposition den Maßnahmen zustimmen wird, ist fraglich. Die FPÖ plädiert für eine Halbierung der Mineralölsteuer und komplettes Streichen der CO2-Abgaben. Grünen-Chefin Leonore Gewessler ist ebenfalls skeptisch. Es sei nicht sicher gestellt, dass die Senkung der Margen nicht mit einer weiteren Preissteigerung umgangen werden kann, so Gewessler.

„Kriseninstrument“ könnte ab ersten April in Kraft treten

Sollte der Antrag der Gesetzesänderung mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen werden, wird der Entwurf wohl noch diese Woche beschlossen. Die Maßnahme soll dann ab dem ersten April in Kraft treten, und auf einen Monat befristet sein. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer appelliert an den Nationalrat, sich der „Verantwortung beim Preisgesetz bewusst zu sein.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 12:46 Uhr aktualisiert
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