Produktrückruf bei Müller: Asbestwarnung für Kinderprodukt
Die Drogeriekette Müller ruft derzeit ein Kinderspielzeug zurück. Es besteht eine Gesundheitsgefahr aufgrund von Asbest.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Nun rufen Müller und deren Hersteller TRENDHAUS Handelsgesellschaft mbH ein Kinderspielzeug zurück. Es handelt sich um den Artikel Stretchy Sand-Karotte.
Müller ruft österreichweit dieses Produkt zurück
Müller ruft die Stretchy Sand-Karotte aufgrund einer Gesundheitsgefahr zurück. In dem enthaltenen Sand könnte Asbest sein. Man soll das Produkt nicht mehr verwenden. Verkauft wurde das Spielzeug seit dem 16. Februar 2026 bis vor einigen Tagen.
Um dieses Produkt handelt es sich:
- Produkt: Spielzeug-Karotten
- Verkäufer: u. a. Müller, Ernsting’s Family
- Marke: Trendhaus
- Artikel: Stretchy Sand-Karotte
- Charge: alle
- Verkauf: seit 16.02.2026
Müller nimmt das Produkt zurück
„Die Rückgabe des betroffenen Artikels ist in jeder unserer Filialen möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bitte leiten Sie die Rückrufinformation ggf. an andere Personen weiter“ heißt es seitens Müller.
Asbest in Spielsand:
Was als Meldung in Australien und Neuseeland begann, hat nun auch Europa und Österreich erreicht. In verschiedenen Spielsand-Produkten wurden gefährliche Asbestfasern nachgewiesen – ein Stoff, der extrem gesundheitsschädlich ist, wenn er eingeatmet wird.
Was genau ist passiert?
Untersuchungen in mehreren Ländern (darunter Belgien und die Niederlande) haben gezeigt, dass bunter Spielsand teilweise massiv mit Asbest belastet ist. Die Messwerte lagen bei bis zu fünf Prozent. Betroffen sind vor allem Produkte, die in China hergestellt und über große Online-Plattformen oder internationale Spielwarenhändler vertrieben werden.
Diese Produkte stehen besonders im Fokus:
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Magic Sand und kinetischer Sand (formbarer Spielsand)
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Bunter Bastel- und Dekosand
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Montessori-Sandspieltische und entsprechendes Zubehör
Die Lage in Österreich: Das sagt der VKI
Auch in Österreich schlagen Experten und der VKI (Verein für Konsumenteninformation) Alarm. Da diese Spielsachen über den Online-Handel weltweit verbreitet wurden, sind sie längst in heimischen Kinderzimmern gelandet.
Der VKI rät allen Eltern zu extremer Vorsicht, besonders bei gefärbtem Sand für den Innenbereich, dessen Herkunft nicht eindeutig geklärt ist. Erste Händler in Österreich haben bereits reagiert und betroffene Chargen aus dem Sortiment genommen oder Rückrufe gestartet.