Produktrückruf bei Müller: Asbestwarnung für Kinderprodukt

Was als Meldung in Australien und Neuseeland begann, hat nun auch Europa und Österreich erreicht. In verschiedenen Spielsand-Produkten wurden gefährliche Asbestfasern nachgewiesen – ein Stoff, der extrem gesundheitsschädlich ist, wenn er eingeatmet wird.

Was genau ist passiert?

Untersuchungen in mehreren Ländern (darunter Belgien und die Niederlande) haben gezeigt, dass bunter Spielsand teilweise massiv mit Asbest belastet ist. Die Messwerte lagen bei bis zu fünf Prozent. Betroffen sind vor allem Produkte, die in China hergestellt und über große Online-Plattformen oder internationale Spielwarenhändler vertrieben werden.

Diese Produkte stehen besonders im Fokus:

Magic Sand und kinetischer Sand (formbarer Spielsand)

Bunter Bastel- und Dekosand

Montessori-Sandspieltische und entsprechendes Zubehör

Die Lage in Österreich: Das sagt der VKI

Auch in Österreich schlagen Experten und der VKI (Verein für Konsumenteninformation) Alarm. Da diese Spielsachen über den Online-Handel weltweit verbreitet wurden, sind sie längst in heimischen Kinderzimmern gelandet.

Der VKI rät allen Eltern zu extremer Vorsicht, besonders bei gefärbtem Sand für den Innenbereich, dessen Herkunft nicht eindeutig geklärt ist. Erste Händler in Österreich haben bereits reagiert und betroffene Chargen aus dem Sortiment genommen oder Rückrufe gestartet.