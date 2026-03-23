Gastro- und Hotelbetrieb schlitterte in die Insolvenz

Die Ratschens Restaurant & Wohnothek GmbH hat beim Landesgericht für ZRS Graz ein Konkursverfahren beantragt, das inzwischen eröffnet wurde, wie der AKV am Montag informiert. Das 2019 gegründete Unternehmen betreibt einen Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb mit Wohnbungalows und Spa-Bereich. Zuletzt war neben dem Geschäftsführer nur noch eine Mitarbeiterin beschäftigt. Der operative Betrieb wurde bereits im November 2025 eingestellt, eine geplante Wiedereröffnung im Frühjahr 2026 scheiterte an fehlender Finanzierung.

Verbindlichkeiten in Höhe von rund 600.000 Euro

Als Hauptursache der Insolvenz gilt eine anhaltende Unterfinanzierung, die zuletzt durch die Insolvenz der Muttergesellschaft nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Notwendige Investitionen in Wartung und Marketing blieben aus, die Umsätze lagen deutlich unter den Erwartungen, heißt es. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut AKV auf rund 621.000 Euro, dem stehen Aktiva von etwa 312.000 Euro gegenüber. Eine Fortführung des Betriebs ist nicht geplant – stattdessen soll das Unternehmen geschlossen und verwertet werden. Gläubiger können ihre Forderungen bis 7. Mai 2026 anmelden, die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 21. Mai angesetzt.



