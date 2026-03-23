Der Winter kommt wieder: Viel Schnee und starker Wind vorausgesagt

Ab Mitte der Woche könnte Österreich wieder im Schnee versinken. Auch fallende Temperaturen und starker Wind gestalten das Wetter zum Wochenende hin eher ungemütlich.

Während es zu Anfang der Woche in Österreich noch weitestgehend sonnig wird, erreicht uns ab Mittwoch eine Kaltfront von Westen. „In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird es einen markanten Temperatursturz geben, es wird kurzgesagt wieder winterlicher, und am Donnerstagmorgen wird es auch relativ nass“, erklärt Geosphere-Meteorologe Livio Garofalo im Gespräch mit 5 Minuten. Dazu gesellt sich dann auch noch ein Italientief.

Sturm am Freitag in exponierten Lagen

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag auch auf 600-800 Meter ab. Die Niederschläge werden dann am Freitag nochmals stärker, Schnee ist dann auch in tiefen Lagen möglich. Garofalo zufolge wird es auch sehr nasser und schwerer Schnee, dadurch entstehen Gefahren wie Schneebruch von Bäumen. Der „Hotspot“ des Tiefs ist noch nicht ganz klar, jedoch wird es vermutlich an der Alpennordseite am extremsten. Am Freitag kommt dann auch noch kräftiger Wind dazu, in den höchsten Lagen ist sogar von Sturm die Rede. Daher können auch Schneeverwehungen für Gefahren im Straßenverkehr sorgen.