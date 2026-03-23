Baby-Leiche im Burgenland: Vier Verdächtige jetzt in U-Haft

Ein kleines Mädchen wurde getötet und in einer Sporttasche nahe der Grenze abgelegt. Doch wer würde so etwas tun? Vier Verdächtige befinden sich nun in U-Haft und werden dazu befragt.

Zu einem schockierenden Fall kam es Anfang des Jahres im Burgenland. Am Grenzübergang fanden Reisende einen toten Säugling. Wie kurze Zeit später bekannt wurde, wurde das kleine Mädchen lebend geboren und kam anschließend unter Fremdeinwirkungen zu Tode. Mehr dazu hier: Baby-Leiche im Burgenland: Obduktion bestätigt grausamen Verdacht.

Letzter Verdächtiger in Österreich angekommen

Nur wenig Zeit später konnten bereits erste Verdächtige ausgeforscht werden. Darunter befinden sich die 17-jährige Mutter des Neugeborenen sowie zwei weitere Rumäninnen, die allesamt in Deutschland aufgespürt und festgenommen wurden. Sie wurden nach Österreich gebracht und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der vierte Verdächtige, ebenfalls aus Rumänien, wurde erst am vergangenen Freitag nach Österreich überstellt, wie mehrere Medien berichten. Jetzt sollen alle vier befragt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang und möglichem Motiv laufen. Weitere Details wurden bisher noch keine veröffentlicht.