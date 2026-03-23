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Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Die Polizei kontrollierte das Gebiet großflächig.
Hall in Tirol
23/03/2026
Vorfall nach Streit

Zeugen gesucht: Ist in Tirol eine Entführung im Gange?

Nach einem heftigen Streit wurde ein Mann am Samstag möglicherweise in einen Kofferraum gesperrt und entführt. Die Polizei bittet nach erfolgloser Alarmfahndung um Zeugenhinweise.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)

Um etwa 17 Uhr konnten Zeugen die heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Nähe des Umspannwerkes bei der Autobahnabfahrt Hall-West beobachten. Im Zuge des Streits dürfte ein Unbekannter den Anderen in den Kofferraum eines dunklen Kombis gedrängt haben, und ihn dort eingesperrt haben. Dann flüchtete der Tatverdächtige mit dem Wagen. Laut Polizei könnte es sich bei dem Auto um einen Audi A4 handeln.

Großalarm wurde ausgelöst

Die Polizei startete eine Sofortfahndung. Mehrere Streifen rückten an, auch ein Hubschrauber und das EKO Cobra waren Teil des Einsatzes. Zahlreiche Autos wurden auf den umliegenden Straßen kontrolliert, jedoch ohne Ergebnis. „Wir nehmen diesen Fall zu 100 Prozent ernst, brauchen aber weitere Zeugen, um das Ganze aufklären zu können“, sagte Polizeisprecher Stefan Eder dem ORF Tirol. Hinweise können an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer +43 59133 70 3333 gegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert
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