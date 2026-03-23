Oberösterreich: 9-Jähriger von Hund gebissen

Ein Zwischenfall mit einem Hund sorgt im Mühlviertel für Aufsehen: In Hirschbach wurde ein 9-Jähriger am Sonntagnachmittag gebissen und verletzt. Die Polizei ermittelt.

Ein Hundebiss hat am Sonntag, dem 22. März, um 15.20 Uhr im Mühlviertel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, „kam es im Gemeindegebiet von Hirschbach im Mühlkreis zu einem Hundebiss, wo ein 9-jähriges Kind verletzt wurde“. Die genauen Umstände sind noch unklar, fest steht jedoch: „Die 30-jährige Hundebesitzerin aus dem Bezirk Freistadt wird wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt“.