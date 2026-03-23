Temu nach Klage unter Druck: Das ändert sich jetzt für Nutzer

Messer auf Temu bestellen? Das soll in Zukunft nicht mehr so einfach sein. Nach einer Klage muss Temu nämlich einige Änderungen umsetzen – zum Vorteil der Kunden.

Viele kennen sie: die Online-Handelsplattform Temu, die mit günstigen Preisen sowie verschiedenen Gutscheinen und Aktionen wirbt. Doch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat das Unternehmen wegen Verstößen gegen den Digital Services Act verklagt. Noch bevor es zu einem Urteil kommen konnte, wurde am 20. März ein gerichtlicher Vergleich zwischen den Partein geschlossen.

Temu muss transparenter werden

Das heißt, dass das Unternehmen künftig offen zeigen muss, wie seine Empfehlungssysteme (Algorithmen) funktionieren und nach welchen Kriterien sie Inhalte vorschlagen. Die Nutzer müssen außerdem in klarer und verständlicher Sprache Informationen erhalten, wie sie die von Temu vorgeschlagenen Inhalte beeinflussen können. Diese Informationen müssen direkt von der Suchergebnisseite aus erreichbar sein – kurz gesagt: Sie dürfen nicht im Kleingedruckten versteckt werden.

Bestellt du manchmal bei Temu oder Shein? Nein, nie! Ja, manchmal! Was ist Temu & Shein? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Mehr Sicherheit für Kunden

Außerdem ist die Online-Plattform verpflichtet, den Kunden die Wahl zu lassen, ob sie sich von allen personalisierten Empfehlungen abmelden möchten oder nicht. „Aus unserer Sicht ist es entscheidend, dass Verbraucher:innen es selbst in der Hand haben, ob ihre Daten für Profiling-Zwecke eingesetzt werden“ erklärt Petra Leupold, Leiterin Intervention im VKI.

Temu: Altersverifikation wird eingeführt

Auch im Bereich des Minderjährigenschutzes wird sich auf Temu etwas ändern. Es sollen angemessene Kontrollmaßnahmen eingeführt werden, die vor allem gefährliche Gegenstände wie Messer betreffen. Damit wird es künftig nicht mehr möglich sein, Produkte auf Temu ohne Altersverifikation zu erwerben. Auch für die Ansicht und den Erwerb von Erotikartikeln sieht der Vergleich eine verpflichtende Altersverifikation vor. „Der Vergleich deckt sämtliche in unserer Klage angebrachten Kritikpunkte ab und ist ein großer Fortschritt für den Verbraucherschutz auf Temu“, so Petra Leupold. Der Vergleich kann von beiden Seiten nicht mehr angefochten werden.