Allan Janik: Ein großer Philosoph ist nicht mehr

Der österreichisch-amerikanische Philosoph Allan Janik ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Janik galt als einer der bedeutendsten Experten für die Wiener Moderne und die Philosophie Ludwig Wittgensteins.

In Österreich verwurzelt

Obwohl in den USA geboren und ausgebildet, verlagerte Janik seinen Lebensmittelpunkt früh nach Europa. Besonders eng war er der Universität Innsbruck verbunden, wo er über Jahrzehnte am Forschungsinstitut Brenner-Archiv tätig war. Seine Arbeit zeichnete sich durch eine seltene Verbindung von Philosophie, Literaturwissenschaft und Geschichte aus.

Janiks bedeutendstes Werk

Durch sein gemeinsam mit dem Wittgenstein-Schüler Stephen Toulmin veröffentlichtes Werk Wittgensteins Wien wurde Janik nicht nur zu einem der ersten, sondern auch zu einem der bedeutendsten Philosophen und Historiker auf dem Gebiet des Geisteslebens Wiens. 1989 wurde er zum Honorarprofessor für Kulturphilosophie an der Universität Wien ernannt.

Von Leiden erlöst

Nach längerer Krankheit schloss Allan Janik schließlich nach längerer Krankheit im 85. Lebensjahr seine Augen für immer.