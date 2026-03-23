Einwegpfand in Österreich: So viel bringt er wirklich

Im letzten Jahr wurde das Pfand in Österreich eingeführt – die Meinungen darüber spalten sich. Vor allem stellt sich jedoch die Frage: Was und vor allem wie viel bringt es überhaupt?

Die einen begrüßen die Änderung, die anderen haben daran etwas auszusetzen: Im Jänner 2025 wurde der Einwegpfand in Österreich eingeführt. Während manche nichts daran auszusetzen haben, kritisieren andere das mühsame Sammeln und Zurückbringen der Flaschen und Dosen. Mehr dazu hier: Einwegpfand: „Bei mir hat sich überhaupt nichts geändert“.

Einwegpfand in Österreich: Ein kurzer Überblick Eingeführt am 1. Jänner 2025

Betroffen sind alle Kunststoffflaschen und Metalldosen mit einem Volumen von 0,1 bis 3 Litern

Gekennzeichnet mit dem österreichischen Pfandsymbol

Das Pfand beträgt einheitlich 25 Cent.

Einwegpfand: Das passiert wenn du Flaschen und Dosen zurückbringst

Doch was bringt das Ganze überhaupt? Das wird jetzt in einer Aussendung der EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH ausführlich erklärt. Das Hauptziel ist dabei ganz klar: Rohstoffe im Kreislauf zu halten, um Ressourcen zu schonen und Littering nachhaltig zu reduzieren. Und das Pfandsystem soll bereits Wirkung zeigen: Die Verpackungen weisen eine überdurchschnittlich hohe Recyclingfähigkeit von 99,5 Prozent auf. Das bedeutet, dass Kunststoffverpackungen nahezu vollständig recycelt werden können. „Getränkeflaschen und -dosen werden im Einweg-Pfandsystem separat gesammelt, sortenrein erfasst und in einem eigenen, geschlossenen Materialkreislauf geführt. Dadurch bleibt das Material rein und kann nahezu vollständig recycelt werden“, erklärt Monika Fiala, Co-Geschäftsführerin von Recycling Pfand Österreich. Damit sinkt der Bedarf an neuen Rohstoffen erheblich, und ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung wird geleistet.

Gibst du die Pfandflaschen und -dosen immer zurück? Ja, immer Manchmal Nein, nie Hab mal eine aus Versehen weggeworfen Weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Österreich ist weit über der EU-Vorgabe

„Dank hochwertiger, sortenreiner Sammlung und Ökomodulation sind die Verpackungen nahezu alle recyclingfähig und können einem hochwertigen Recycling zugeführt werden“, heißt es weiter. Dadurch liegt der Rezyklatanteil bei Kunststoffflaschen bei über 60 Prozent – weit über der EU-Vorgabe. Ein wichtiger Faktor für die Kreislaufwirtschaft ist auch die Ökomodulation, die in österreichischen Pfandsystemen erstmals umgesetzt wird. Dabei werden Verpackungen nach ihrer Recyclingfähigkeit bewertet. Materialien oder Verpackungsbestandteile, die das Recycling erschweren oder verhindern, werden mit höheren Gebühren belegt. Dadurch sollen Hersteller animiert werden, nachhaltigere und recyclingfreundlichere Verpackungen zu entwickeln.

Erste Effekte bemerkbar

Der ökologische Lenkungseffekt zeigt bereits erste konkrete Ergebnisse: Schon im ersten Jahr wurden Verpackungsoptimierungen wie besser ablösbare Etiketten, angepasste Klebstoffe oder reduzierte Verpackungsgewichte umgesetzt. „Das österreichische Pfandsystem entwickelt sich damit zu einem wichtigen Motor für den Push von recyclebaren Getränkeverpackungen“, betont Fiala.

Pfand stärkt heimische Wertschöpfung

Ein zusätzlicher Vorteil des Systems ist die Stärkung der heimischen Wertschöpfung. Getränkeproduzenten können die zurückgegebenen Materialien sortenrein nach Material und Farbe zurückkaufen. Das erleichtert auch die Erfüllung der europäischen Vorgaben: Seit 2025 müssen Hersteller in der EU mindestens 25 Prozent recycelten Kunststoff in PET-Getränkeflaschen einsetzen. Durch das Pfandsystem bleiben die wertvollen Rohstoffe im heimischen Kreislauf und müssen nicht auf internationalen Märkten beschafft werden. „Die Kreislaufwirtschaft wird im Bereich der Kunststoff-Einweggetränkeverpackungen bereits gelebt“, betont die Geschäftsführerin von Recycling Pfand Österreich. „Laut unseren aktuellen Registrierungsdaten der Erstinverkehrsetzer liegt der Rezyklatanteil bei über 60 Prozent, bezogen auf alle in Verkehr gesetzten Einwegflaschen. Damit liegt Österreich weit über den von der EU vorgegebenen 25 Prozent.“