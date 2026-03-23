Fußball WM: ÖFB und Puma präsentieren „Kaffeetisch“-Auswärtstrikot

Das Auswärtstrikot für Österreichs WM-Elf wurde nun präsentiert. Es soll an die Wiener Kaffeehauskultur erinnern.

Der ÖFB hat das Auswärtstrikot für die kommende Weltmeisterschaft präsentiert. Die Basis dafür bildet die Farbe weiß mit türkis-lilaner Marmorierung und feinen goldenen Linien. „Das Trikot übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes in ein sportliches Design“, heißt es in der Aussendung.

Erinnert an Kaffeehaustische

„Geschwungene goldene Linien, inspiriert vom Jugendstil, verleihen dem Jersey Bewegung und künstlerische Leichtigkeit, während ein feines Marmormuster an die klassischen Kaffeehaustische erinnert“, führt der ÖFB weiter aus.

Kein Publikumsliebling

In den sozialen Netzwerken gibt es vereinzelt Lob für das Design, aber es überwiegt negatives Feedback. Viele User sind mit dem Look nicht einverstanden, sowohl für das Heim-, als auch für das neue Auswärtstrikot hagelt es Kritik. Das Prädikat „lieblos“ findet sich immer wieder in Kommentarspalten, vielfach wird die Abspaltung von ÖFB-Ausrüster Puma gefordert.