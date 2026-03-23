Explosion, dann Hilferufe: Frau aus verrauchter Küche gerettet

Ein Nachbar hörte eine Explosion, bemerkte Rauch und hörte Hilferufe. Er alarmierte die Einsatzkräfte, diese brachen in die Wohnung ein und retteten die Bewohnerin, die nach Luft ringend in der Küche saß.

Mitten in der Nacht hörte ein Mann eine Explosion, bemerkte Rauch aus einem Fenster und Hilferufe aus der betroffenen Wohnung in Wieselburg (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich). Er alarmierte die Einsatzkräfte, die mit Körpereinsatz die Wohnungstüre öffnen mussten, da der Verdacht bestand, dass Menschenleben in Gefahr waren. „Die Bewohnerin wurde im Vorraumbereich der Küche sitzend angetroffen. Sie befand sich in einem stark desorientierten Zustand und rang nach Luft“, informiert die Polizei. Sie konnte von den Polizisten nach draußen gebracht und erstversorgt werden.

Brandursache geklärt

Das Feuer in der Küche war zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen. Anschließend wurde die Frau ins Krankenhaus Scheibbs gebracht. „Der Brand dürfte durch Erhitzen von Lebensmitteln bzw. Öl auf dem E-Herd entstanden sein, wobei sich dieses in weiterer Folge entzündete“, heißt es.