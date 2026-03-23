Schaum im Bach: Reinigungsmittel gelangt in Kitzbüheler Gewässer

Plötzlich war Schaum im Luecher Bach zu sehen. Erst einen Tag später konnte die genaue Ursache festgestellt werden. Ob es einen Schaden für die Umwelt hatte, ist nicht klar.

Es war bereits am vergangenen Mittwoch, als die Anzeige bei der Polizei einging. Im Luecherbach in Itter (Bezirk Kitzbühel, Tirol) war eine Schaumbildung bzw. Verunreinigung zu erkennen. „Erhebungen zur Ursache verliefen vorerst negativ“, informiert die Polizei. Doch bereits einen Tag später meldete sich der Verursacher von selbst bei den Beamten. Er teilte mit, dass aufgrund eines technischen Defektes in einer Firma Abwasser bzw. ein Reinigungsmittel in den Bach gelangt sei. „Es ist nicht bekannt, ob durch die Verunreinigung ein Schaden für die Umwelt entstanden ist. Ein Bericht an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden folgt“, heißt es.