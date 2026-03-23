Achtung: Jetzt könnten Betrüger an deine Tür klopfen
Die Sonne scheint, es wird wärmer und der Frühling naht: deshalb möchte man auch, dass das Zuhause wieder schön aussieht. Doch genau das nutzen Betrüger aus und erstatten Hausbesuche.
Betrug gibt es in allen möglichen Formen: Die Täter nutzen dabei Phishing-Mails, falsche Onlineshops, aber auch Schockanrufe am Handy, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Aber auch Hausbesuche gehören dazu, vor allem im Frühling, wenn die Menschen mehr Motivation für Reinigung und Instandhaltung rund ums Haus haben. Denn unseriöse Anbieter nutzen genau diese Zeit, um ihre Betrugsversuche zu starten. „Besonders sogenannte Fassadenreiniger treten jetzt vermehrt auf, oft ohne klare Firmenangaben, mit aggressiven Verkaufsmethoden oder zweifelhaften Angeboten“, warnt die Polizei.
Achtung, so gehen die Betrüger vor
Dazu gehören unangekündigte Haustürbesuche, bei denen schnelle und günstige Reinigungen versprochen werden. Dabei entpuppen sich die Arbeiten meistens als schlecht oder werden gar nicht durchgeführt, während die Preise am Ende deutlich höher ausfallen als ursprünglich abgesprochen. In manchen Fällen verschwinden die Anbieter nach Vorauszahlungen spurlos. Deshalb appeliert die Polizei einmal mehr, aufmerksam zu sein.
Wurdest du bereits einmal zum Opfer einer Betrugsmasche?
So kannst du dich vor Betrug schützen
Damit du nicht Opfer von Betrug wirst, gilt grundsätzlich: Keine schnellen Entscheidungen an der Haustür treffen. Angebote sollten immer genau geprüft werden, und auf keinen Fall sollten Anzahlungen geleistet werden. Wichtig zu beachten ist auch, dass seriöse Unternehmen nachvollziehbare Kontaktdaten, schriftliche Kostenvoranschläge und Referenzen haben. „Ein gesundes Maß an Skepsis und gegenseitige Information – etwa im Freundes- oder Nachbarschaftskreis – können helfen, solche Betrugsmaschen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden“, heißt es.
Betrüger vor der Haustür – so kannst du dich schützen
Keine spontanen Haustürgeschäfte
Nicht unter Druck setzen lassen, wenn jemand unangekündigt anläutet. Seriöse Firmen kündigen Termine vorher an. Im Zweifel mitteilen: „Kein Interesse, bitte gehen Sie.“
Immer Angebote vergleichen
Mindestens 2–3 schriftliche Angebote von bekannten Firmen einholen. Besonders beachten: genaue Leistungsbeschreibung und klare Preise (keine „ca.“-Angaben)
Die Firma online suchen
Gibt es eine Website? Gibt es Bewertungen? Überprüfen, ob eine gültige Adresse und Firmenbuch-Eintrag existieren (in Österreich z. B. über das Unternehmensregister).
Kein Bargeld vorab
Nie sofort zahlen, vor allem nicht bar an der Haustür. Üblich ist: Rechnung nach Leistung oder Teilzahlung mit Vertrag.
Schriftlichen Vertrag verlangen
Alles schriftlich bestätigen lassen, bevor etwas gemacht wird: Preis, Umfang der Arbeit, Termin. Nichts unter Zeitdruck unterschreiben.
Nach Referenzen fragen
Seriöse Fassadenreiniger können Referenzprojekte zeigen oder Kunden nennen.
Nachbarschaft einbeziehen
Nachbarn fragen, ob sie ähnliche Angebote bekommen haben. Betrüger arbeiten oft systematisch in einer Gegend!
Warnsignale erkennen – Typische Hinweise auf Betrug:
„Wir sind gerade zufällig in der Gegend“
„Sonderpreis nur heute“
Stark verschmutzte Stellen werden übertrieben dramatisiert.
Kein Firmenlogo, kein Impressum.
Im Zweifel Polizei oder Konsumentenschutz kontaktieren: In Österreich kann man sich wenden an: Arbeiterkammer Österreich, Verein für Konsumenteninformation