Achtung: Jetzt könnten Betrüger an deine Tür klopfen

Die Sonne scheint, es wird wärmer und der Frühling naht: deshalb möchte man auch, dass das Zuhause wieder schön aussieht. Doch genau das nutzen Betrüger aus und erstatten Hausbesuche.

Betrug gibt es in allen möglichen Formen: Die Täter nutzen dabei Phishing-Mails, falsche Onlineshops, aber auch Schockanrufe am Handy, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Aber auch Hausbesuche gehören dazu, vor allem im Frühling, wenn die Menschen mehr Motivation für Reinigung und Instandhaltung rund ums Haus haben. Denn unseriöse Anbieter nutzen genau diese Zeit, um ihre Betrugsversuche zu starten. „Besonders sogenannte Fassadenreiniger treten jetzt vermehrt auf, oft ohne klare Firmenangaben, mit aggressiven Verkaufsmethoden oder zweifelhaften Angeboten“, warnt die Polizei.

Achtung, so gehen die Betrüger vor

Dazu gehören unangekündigte Haustürbesuche, bei denen schnelle und günstige Reinigungen versprochen werden. Dabei entpuppen sich die Arbeiten meistens als schlecht oder werden gar nicht durchgeführt, während die Preise am Ende deutlich höher ausfallen als ursprünglich abgesprochen. In manchen Fällen verschwinden die Anbieter nach Vorauszahlungen spurlos. Deshalb appeliert die Polizei einmal mehr, aufmerksam zu sein.

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So kannst du dich vor Betrug schützen

Damit du nicht Opfer von Betrug wirst, gilt grundsätzlich: Keine schnellen Entscheidungen an der Haustür treffen. Angebote sollten immer genau geprüft werden, und auf keinen Fall sollten Anzahlungen geleistet werden. Wichtig zu beachten ist auch, dass seriöse Unternehmen nachvollziehbare Kontaktdaten, schriftliche Kostenvoranschläge und Referenzen haben. „Ein gesundes Maß an Skepsis und gegenseitige Information – etwa im Freundes- oder Nachbarschaftskreis – können helfen, solche Betrugsmaschen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden“, heißt es.