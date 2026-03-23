Mietbremse ab April: So viel Geld sparen Haushalte in Österreich

Bald ist es soweit: Die beiden mietbremsenden Gesetze vom vergangenen Jahr treten in Kraft. Dadurch können Mieter bis zu 113 Euro monatlich sparen.

Vor allem in Zeiten der Teuerung machen besonders die Mieten vielen Österreichern zu schaffen. Deshalb wurde im vergangenen Jahr ein Mietpaket beschlossen, das rund 1,1 Millionen Haushalte in Österreich entlasten soll. Mehr dazu hier: Mietpaket beschlossen: Was sich beim Wohnen in Österreich ändert. Ab 1. April sollen die neuen Gesetze das erste Mal greifen. Während die geregelten Mieten im privaten und kommunalen Bereich wiederholt deutlich begrenzt werden, wird es bei den ungeregelten Mieten von privaten Wohnungen das erste mal so weit sein wird. „Bei den geregelten Mieten in privaten Altbauten und kommunalen Mietwohnungen sind durch die insgesamt drei Mietbremsen seit 2023 monatliche Ersparnisse bis zu 113 Euro drinnen“, betont die Arbeiterkammer (AK).

Warum werden die Mieten in Österreich gebremst?

Konkret bedeutet das, dass in etwa 470.000 private Mietwohnungen die ungeregelten Mieten etwas gebremst werden, eben wegen dem Mietenwertsicherungsgesetz vom vergangenen Dezember. Die geregelten Mieten in rund 340.000 privaten Altbauwohnungen und etwa 280.000 kommunalen Mietwohnungen werden ebenfalls ab April erneut deutlich gebremst – aufgrund des fünften Mietrechtlichen Inflationsgesetzes (MILG).

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Mieterhöhung: Um so viel Prozent darf sie steigen

Ab 1. April werden die mietrechtlichen Richtwerte erhöht, und das zum ersten Mal seit April 2023. Dabei ist die Erhöhung gesetzlich auf ein Prozent beschränkt. Am Beispiel des Wiener Richtwerts wird deutlich: Er steigt von 6,67 auf 6,74 Euro. „Seit der letzten Erhöhung wurden drei mietenbremsende Gesetze beschlossen – also das dritte, vierte und fünfte Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz. Ohne diese Mietenbremsen würde der Wiener Richtwert mit April bereits auf 7,67 Euro steigen“, so die AK. Das wäre verglichen mit 2023 eine Steigerung um 14,9 Prozent. Tatsächlich soll jetzt nur um ein Prozent erhöht werden. Übrigens – das gilt auch für die Richtwerte in den anderen acht Bundesländern.

AK zeigt: Das sparen Wiener Mieter wirklich

Aber wie viel Geld sparen sich Haushalte dadurch eigentlich? Das hat die AK berechnet: Durch die drei gesetzlichen Mietpreisbremsen sollen sich Mieter für eine durchschnittliche 60 Quadratmeter Wiener Gemeindewohnung, die zum Richtwert vermietet ist, jetzt 61 Euro im Monat sparen– das sind hichgerechnet etwa 740 Euro im Jahr. Im Wiener Gemeindebau sind rund 100.000 Wohnungen zum Richtwert vermietet.

So viel Geld kann man sich bei der Miete sparen

Wenn eine Mietwohnung im privaten Altbau zum Richtwert ohne Zuschläge vermietet ist, ergeben sich je nach Bundesland unterschiedliche Ersparnisse. Eine durchschnittliche Wohnung mit 72 Quadratmeter ist in Wien um 74 Euro pro Monat und etwa 890 Euro pro Jahr günstiger. In der Steiermark sollen sich Mieter etwa 96 Euro pro Monat und rund 1.150 Euro pro Jahr sparen. In Vorarlberg betragen die Mietenbremsungen sogar 113 Euro pro Monat und fast 1.360 Euro pro Jahr. „Befristungen sollen abgeschafft werden, Ausnahmen sollen für Privatpersonen gelten. Zudem muss Mietwucher mit saftigen Strafen belegt werden“, fordert die AK.