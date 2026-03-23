Versuchte Kindesentführung? 7-Jährige am Heimweg angegriffen

Das Schulmädchen war gerade auf dem Nachhauseweg, als sie von zwei unbekannten Personen am Arm gepackt worden sein soll. Sie konnte sich losreißen und fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Es war Montag zwischen 12.30 und 12.40 Uhr, als die siebenjährige auf dem Heimweg von der Schule in Völs, Bereich Innsbrucker Straße 8 (Bezirk Innbsruck-Land, Tirol), war. Dort sollen zwei unbekannte Personen, eine Frau und ein Mann, sie plötzlich an der Hand bzw. am Arm ergriffen haben. „Das Kind habe sich sofort massiv gewehrt, losgerissen und sei geflüchtet“, informiert die Polizei. Die Mutter zeigte gemeinsam mit ihrer Tochter den Vorfall an. Eine Fahndung und die bisherigen Erhebungen verliefen negativ.