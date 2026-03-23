Sonniger Dienstag in Österreich – nur vereinzelt Regen

Der Dienstag wird in Österreich eher sonnig und freundlich. Es können sich aber auch Quellwolken und hohe Wolkenfelder zeigen. Vereinzelt kann es auch regnen. Trotzdem werden Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet.

Generell soll der Dienstag sehr freundlich und oft sonnig verlaufen. Zeitgleich können sich aber auch vermehrt Quellwolken und hohe Wolkenfelder zeigen. „Nur ganz vereinzelt können einzelne Schauer entstehen“, weiß die GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 bis 17 Grad.