Kanaldeckel rutscht ab: 52-Jähriger schwer verletzt

Sein Kollege sollte den Deckel eigentlich mit Werkzeug festhalten, als dieser plötzlich abrutschte und ihn schwer verletzte. Der Mann wird angezeigt.

Im Gemeindegebiet von Pfaffstätten (Bezirk Baden, Niederösterreich) wurden Reparaturarbeiten an einem Kanaldeckel durchgeführt. Plötzlich rutschte der Kanaldeckel ab, und der 52-jährige Niederösterreicher wurde an beiden Händen im Bereich der Finger schwer verletzt. Der Deckel wurde zuvor von seinem 61-jährigen Arbeitskollegen mithilfe eines Werkzeugs hochgehoben.

Arbeitskollege angezeigt

Bei dem Unfall kam es sowohl zu Schnitt- als auch Quetschverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 3 in das Universitätsklinikum Linz geflogen. „Der 61-Jährige wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt“, informiert die Polizei.