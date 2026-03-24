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/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Cannabispflanze und ein Polizeiauto.
In Zell am See wurde eine Autofahrerin angezeigt.
Zell am See/Salzburg
24/03/2026
Kontrolle

THC am Steuer: Junge Autofahrerin gestoppt

Die Deutsche fiel durch ihre unsichere Fahrweise auf und wurde daraufhin kontrolliert. Jetzt ist sie ihren Führerschein erst einmal los.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Am Sonntag war eine Streife in Zell am See (Salzburg) unterwegs. Plötzlich fiel ihnen eine Autofahrerin auf, die unsicher unterwegs war. Deshalb führten die Beamten eine Kontrolle durch und konnten etwas feststellen: eine Beeinträchtigung. Ein Alkotest verlief negativ. „Ein Suchtmitteltest verlief positiv (THC). Die ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit der 25-jährigen deutschen Fahrzeuglenkerin“, informiert die Polizei. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

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