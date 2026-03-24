THC am Steuer: Junge Autofahrerin gestoppt

Die Deutsche fiel durch ihre unsichere Fahrweise auf und wurde daraufhin kontrolliert. Jetzt ist sie ihren Führerschein erst einmal los.

Am Sonntag war eine Streife in Zell am See (Salzburg) unterwegs. Plötzlich fiel ihnen eine Autofahrerin auf, die unsicher unterwegs war. Deshalb führten die Beamten eine Kontrolle durch und konnten etwas feststellen: eine Beeinträchtigung. Ein Alkotest verlief negativ. „Ein Suchtmitteltest verlief positiv (THC). Die ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit der 25-jährigen deutschen Fahrzeuglenkerin“, informiert die Polizei. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.