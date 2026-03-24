Feuer in Müllhäuschen– Passant löscht Brand mit Feuerlöscher

Bei mehreren Müllcontainern fing es an zu brennen. Ein Passant bemerkte das und kämpfte gegen das Feuer, bis die Feuerwehr eingriff. Auch die Brandursache steht fest.

Gegen Montagmittag brach in einem Müllhäuschen in der Dr. Strumpf Straße in Innsbruck (Tirol) im Bereich mehrerer Müllcontainer ein Brand aus. „Ein Passant bemerkte die massive Rauchentwicklung und bekämpfte den Brand mit einem Feuerlöscher, bevor die Berufsfeuerwehr Innsbruck das Feuer endgültig löschte“, informiert die Polizei. Der Brand dürfte dabei durch falsch entsorgte Rauchwaren ausgelöst worden sein. Es entstand ein großer Sachschaden.