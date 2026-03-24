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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuer bei einer Mülltonne.
In Innsbruck fing es bei mehreren Müllcontainern an zu brennen.
Innsbruck/Tirol
24/03/2026
Rauchwaren als Grund

Feuer in Müllhäuschen– Passant löscht Brand mit Feuerlöscher

Bei mehreren Müllcontainern fing es an zu brennen. Ein Passant bemerkte das und kämpfte gegen das Feuer, bis die Feuerwehr eingriff. Auch die Brandursache steht fest.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Gegen Montagmittag brach in einem Müllhäuschen in der Dr. Strumpf Straße in Innsbruck (Tirol) im Bereich mehrerer Müllcontainer ein Brand aus. „Ein Passant bemerkte die massive Rauchentwicklung und bekämpfte den Brand mit einem Feuerlöscher, bevor die Berufsfeuerwehr Innsbruck das Feuer endgültig löschte“, informiert die Polizei. Der Brand dürfte dabei durch falsch entsorgte Rauchwaren ausgelöst worden sein. Es entstand ein großer Sachschaden.

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