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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizist und einen E-Scooter Fahrer.
Wahnsinnsfahrt auf der Ringstraße: E-Scooter rast mit 80 km/h am Gehsteig.
Wels/Oberösterreich
24/03/2026
Nächtliche Fahrt

80 km/h am Gehsteig: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Lenker

Mitten in der Nacht fällt ein E-Scooter-Fahrer auf der Ringstraße in Wels auf. Er war viel zu schnell unterwegs. Die Polizei misst 80 km/h und stellt zudem deutlichen Alkoholpegel fest.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Am 23. März 2026 wurde eine Polizeistreife gegen 23.30 Uhr auf einen augenscheinlich übermotorisierten E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der auf der Ringstraße am Gehsteig unterwegs war. Sie nahm die Nachfahrt auf und unterzog den Lenker, einen 42-Jährigen aus Wels, einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Der E-Scooter wurde anschließend auf dem Rollenprüfstand überprüft, wobei eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt wurde. Zudem wurde der Lenker auf seine Fahrtauglichkeit überprüft, da er Symptome einer Beeinträchtigung aufwies. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,24 Promille.

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