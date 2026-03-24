Ab April: Diese Mobilfunker erhöhen ihre Tarife

Ab 1. April werden viele Handytarife in Österreich teurer. Grund sind vertragliche Wertsicherungsklauseln, die Preisanpassungen erlauben. Je nach Anbieter steigt die Grundgebühr um bis zu 6,5 Prozent.

Viele Mobilfunkanbieter erhöhen ab April ihre Tarife, da sie diese per Indexklausel an die Inflation anpassen.

Viele Mobilfunkanbieter erhöhen ab April ihre Tarife, da sie diese per Indexklausel an die Inflation anpassen.

Viele Mobilfunkkunden müssen sich ab 1. April auf höhere Kosten einstellen: Zahlreiche Anbieter passen ihre Tarife erneut an die Inflation an. Grundlage dafür sind Wertsicherungsklauseln in bestehenden Verträgen. Die Anpassung erfolgt anhand des Verbraucherpreisindex von Statistik Austria, der die allgemeine Preisentwicklung widerspiegelt. Mehr als die Hälfte der Tarife dürfte betroffen sein. Wie stark die Preise steigen, hängt vom Anbieter und Vertragsabschluss ab.

So passen die verschiedenen Anbieter die Tarife an Bei A1 werden etwa die Grundentgelte vieler Tarife um 3,5 Prozent angehoben. Die Anpassung betrifft unter anderem Produkte der Marken A1, bob und RedBull Mobile.

Auch Magenta erhöht mit April die monatliche Grundgebühr vieler Tarife um bis zu 3,5 Prozent. Zusatzpakete oder optionale Leistungen sind davon laut Unternehmen nicht betroffen.

erhöht mit April die monatliche Grundgebühr vieler Tarife um bis zu 3,5 Prozent. Zusatzpakete oder optionale Leistungen sind davon laut Unternehmen nicht betroffen. Bei Drei kann die Preisanpassung je nach Vertrag stärker ausfallen: Rund 60 Prozent der Kunden sind von der Wertsicherung betroffen. Da 2025 keine Indexanpassung erfolgte, liegt die Erhöhung heuer zwischen etwa 1 und 6,5 Prozent

Nicht alle Anbieter erhöhen

Nicht alle Anbieter gehen wählen den Weg der Erhöhung: Virtuelle Betreiber ohne eigenes Netz verzichten oft darauf, darunter spusu, HoT oder Liwest Mobil. Auch beim Diskontanbieter yesss! ist derzeit keine automatische Anpassung vorgesehen. Educom verzichtet ebenfalls auf eine Anpassung.

Welchen Mobilfunk-Anbieter nutzt du? A1 Magenta Drei spusu bob HoT Yesss! Hörbi Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kein Sonderkündigungsrecht

Wichtig für viele Kunden: Es handelt sich dabei nicht um klassische Preiserhöhungen, sondern um vertraglich vereinbarte Inflationsanpassungen. Daher besteht kein außerordentliches Kündigungsrecht. Wer noch gebunden ist, kann den Vertrag meist nicht vorzeitig beenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 09:36 Uhr aktualisiert