Asbestfunde in Niederösterreich: Greenpeace schlägt Alarm

Gefährlicher Asbest im Straßenkies versetzt die Bucklige Welt in Aufruhr. Labortests bestätigen extrem hohe Belastungen auf Spielplätzen und öffentlichen Wegen.

Greenpeace führte in letzter Zeit Messungen in mehreren Bundesländern durch, immer wieder wurde Asbest gefunden.

Greenpeace führte in letzter Zeit Messungen in mehreren Bundesländern durch, immer wieder wurde Asbest gefunden.

Messungen der Umweltorganisation Greenpeace ergaben in den Orten Krumbach, und Kirchschlag in der buckligen Welt eine erhebliche Astbestbelastung. Dort hat Greenpeace Proben aus einem Straßenbankett, sowie von Parkplätzen und Freizeitanlagen genommen. Die Auswertung im Labor ergab, dass alle Materialproben 5 bis 20 Prozent Asbest enthalten. Ebenfalls betroffen ist die Bezirkshauptstadt Wiener Neustadt, wo die Messungen bei einer E-Auto-Ladestation, sowie einem Restaurant mit angrenzendem Spielplatz durchgeführt wurden.

©Greenpeace Das Material der Bocciabahn in Kirchschlag ist hochbelastet.

Bis zu 20 Prozent Belastung

Die gravierendste Belastung wurde in Kirchschlag gefunden. Das kiesartige Bodenmaterial der dortigen Boccia-Bahn wies eine Asbestbelastung von nahezu 20 Prozent auf. Karl Kager, der Bürgermeister von Kirchschlag (ÖVP), will die Bahn nun unmittelbar sperren. Auch das Gelände einer Firma im dortigen Industriegebiet ist betroffen. Das Unternehmen muss nun auf eigene Kosten eine große Menge verunreinigten Schotter entfernen, was einen riesigen finanziellen Schaden bedeutet.

Steinbruch behördlich gesperrt

Das belastete Material stammt mit großer Wahrscheinlichkeit vom Steinbruch Pilgersdorf im Burgenland, dieser wurde bereits im Jänner behördlich geschlossen, nachdem Asbestfunde in Oberwart publik wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 09:35 Uhr aktualisiert