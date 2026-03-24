Beim Kauf aufpassen: Schwere Mängel bei Kinderfahrrädern und Helmen

Aktuelle Untersuchungen von Kinderfahrrädern und Helmen zeigen deutliche Sicherheitsmängel bei Bremsanlagen und Verschluss-Systemen sowie bedenkliche Schadstoffbelastungen in mehreren Sätteln.

Eine Studie aus den USA zeigt, dass bei Menschen, die bei einem Radunfall einen Helm tragen, das Risiko für ein Schädel-Hirn-Trauma um die Hälfte verringern können. Zudem gilt in Österreich bis zum 12. Geburtstag eine Helmpflicht für Fahrradfahrer. Die Stiftung Warentest führte nun einen Test für Kinderhelme durch. Laut VKI gibt es da noch „Luft nach oben“.

Zwei Helme „wenig zufriedenstellend“

Alle 17 in Österreich erhältliche Modelle, die dem Test unterzogen wurden, beugten schwere Kopfverletzungen vor, allerdings einige besser als andere. Modelle von Fischer, Poc und Puky könnten den Schläfenbereich besser schützen. Die Helme der Marken Abus YouDrop und Melon Urban Active erhielten das Prädikat „wenig zufriedenstellend“, weil sich die Riemen während der Fahrt lösen, und die Helme deshalb bei Stürzen verrutschen können. Die restlichen 15 Modelle erhielten eine durchschnittliche Beurteilung.

Tipps für den Helmkauf bei Kindern Ausmessen . Den Kopfumfang des Kindes etwa einen Zentimeter über den Augenbrauen messen. Dieser Wert dient jedoch nur als grobe Orientierung, da letztlich die Kopfform entscheidend ist.

. Den Kopfumfang des Kindes etwa einen Zentimeter über den Augenbrauen messen. Dieser Wert dient jedoch nur als grobe Orientierung, da letztlich die Kopfform entscheidend ist. Anprobieren. Der Helm sollte waagerecht sitzen und Stirn, Schläfen sowie Hinterkopf abdecken, wobei die Vorderkante etwa zwei Fingerbreit über den Augenbrauen liegt. Das Kind bei der Anprobe den Verschluss selbst öffnen und schließen lassen, um die Alltagstauglichkeit zu prüfen.

Der Helm sollte waagerecht sitzen und Stirn, Schläfen sowie Hinterkopf abdecken, wobei die Vorderkante etwa zwei Fingerbreit über den Augenbrauen liegt. Das Kind bei der Anprobe den Verschluss selbst öffnen und schließen lassen, um die Alltagstauglichkeit zu prüfen. Anpassen. Den Helm sorgfältig anpassen: Er muss fest sitzen, ohne zu drücken oder zu wackeln. Die seitlichen Gurtbänder sollten fingerbreit unter den Ohren ein Dreieck bilden, der Kinnriemen etwa zwei Finger Platz lassen. Ein zu langer Restriemen sollte mit Schlaufen gesichert werden, damit Kinder nicht daran hängen bleiben.

Kinder stürzten wegen Vorderbremsen

Bei den Fahrrädern wurden Modelle getestet, die zwischen 115 bis 533 Euro kosten. Von elf Fahrrädern fielen fünf durch problematische Bremsen auf. Bei den Rädermodellen von Academy, Bachtenkirch, Bikestar und Cube sind die Vorderbremsen gefährlich stark. Einige Kinder stürzten im Praxistest über den Lenker, sie blieben jedoch unverletzt. Ein Rad von Dino Bikes fiel wegen einer schwachen Hinterbremse durch, zudem brach der Gabelschaft, also das Rohr das Gabel und Lenker verbindet.

Bedenkliche Stoffe im Fahrradsattel

In mehreren Sätteln wurde zudem ein Kohlenwasserstoff gefunden, der im Verdacht steht, erbgutverändernd zu sein. Zudem wurde im Sattel des Bikestar-Rads der Weichmacher DPHP nachgewiesen, der Schilddrüse und Hirnanhangdrüse bei Tierversuchen schädigte.

Tipp für Fahrradkauf beim Kind Sattelhöhe sollte zur Beinlänge passen: Das Kind sollte, wenn es im Sattel sitzt, den Boden stabil mit den Fußspitzen erreichen können

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert