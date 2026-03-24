60 Gläubiger betroffen: Salzbuger Unternehmen schlittert in Insolvenz

Die Firma in Koppl ist bekannt als Kfz-Reifendienst. Jetzt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Neben den Gläubigern sind auch sechs Dienstnehmer betroffen.

Eröffnet wurde das Konkursverfahren über die Reifen Steffny GmbH (Firmenbuchnummer 441332v) am 23. März über Eigenantrag am Landesgericht Salzburg. Das Unternehmen mit Sitz in Koppl (Bezirk Flachgau) ist bekannt für seinen Kfz-Reifendienst. Es wird mit Reifen und Schmierstoffen gehandelt, außerdem können Kunden Reifen einlagern sowie das Kfz warten und pflegen lassen.

Forderungen können ab sofort angemeldet werden

Betroffen sind laut KSV1870 rund 60 Gläubiger und sechs Dienstnehmer. Wie hoch die Aktiva sind, ist unbekannt. Allerdings wird eine Passiva von rund 808.000 Euro ausgewiesen. Ursache für die Pleite sollen sowohl der Umsatzrückgang als auch die fehlende Auftragslage sein. Dadurch konnten die laufenden Kosten aus den erzielten Umsätzen nicht mehr gedeckt werden. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 27. Mai 2026 über den KSV1870 angemeldet werden.