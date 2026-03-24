Beliebte Rangerin starb: Nationalpark Hohe Tauern trauert

Der Nationalpark Hohe Tauern trauert um die beliebte Mitarbeiterin Inés Bernleitner. Die Rangerin kam am Wochenende bei einem Freizeitunfall ums Leben.

Mit großer Bestürzung trauert der Nationalpark Hohe Tauern um seine Rangerin Inés Bernleitner. Die engagierte Naturschützerin galt als leidenschaftliche Vermittlerin von Naturwissen und hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Sie verstarb am Wochenende in Südtirol bei einer Wanderung in ihrer Freizeit.

Nationalpark trauert

Wie die Verwaltung des Nationalparks mitteilte, verstarb Inés Bernleitner infolge eines tragischen Freizeitunfalls. Seit dem vergangenen Jahr war sie im KärntnerTeil des Nationalparks Hohe Tauern angestellt. „Wir verlieren mit ihr nicht nur eine äußerst kompetente Mitarbeiterin, sondern vor allem einen warmherzigen und lebensfrohen Menschen, der im gesamten Team hochgeschätzt wurde“, heißt es in der Stellungnahme des Nationalparks.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 09:53 Uhr aktualisiert