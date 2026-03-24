Motorradfahrer (20) schleift Polizisten bei Verfolgungsjagd mit

Ein 20-jähriger Motorradlenker unternahm bei Dornbirn zwei Fluchtversuche, weil er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Dabei schliff er einen Polizisten für mehrere Meter mit.

Um kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizeibeamte auf der L190 den Verkehr, als sie ein Motorrad ohne Kennzeichen entdeckten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, und der Lenker blieb stehen. Als die Polizisten sich dem Motorrad näherten, gab der Lenker Gas und wollte flüchten. Er stürzte jedoch nach einigen Metern. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, stieg der Fahrer jedoch wieder auf, und fuhr los. Ein Polizist ergriff den Mann am Oberkörper, und wurde einige Meter mitgezogen, bevor es zum erneuten Sturz kam. Der Lenker, ein 20-Jähriger, konnte dann endlich festgenommen werden.

Beamter musste ins Krankenhaus

Der Polizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, und begab sich ins Landeskrankenhaus Hohenems. Der 20-jährige Motorradfahrer besaß einen gültigen Führerschein, und es konnten auch keine Beeinträchtigungen festgestellt werden.