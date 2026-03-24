„Zu dicht expandiert“: Kik sperrt 300 Filialen zu

Im Februar war noch die Rede von 50 Schließungen in ganz Europa, mittlerweile ist bekannt, dass über 300 Kik-Filialen zudrehen müssen. In Österreich werden mindestens neun Standorte geschlossen.

Bereits im September wurden die ersten Ankündigungen des Diskounterriesen Kik publik: Wegen des verschärften Wettbewerbs und der Inflation müssen Standorte geschlossen werden. Gegen Ende des Jahres war der Auszug aus einigen Filialen in ganz Europa schon vollzogen. Im Februar hieß es noch, dass europaweit 50 Fillialen geschlossen werden.

Immer wieder 100 Filialen pro Jahr geschlossen

Es scheint, als ob ständige Umzüge zum Geschäftsmodell von Kik gehören. Finanzvorstand Christian Kümmel sagte gegenüber der Krone, dass in der Vergangenheit immer wieder etwa 100 Filialen pro Jahr geschlossen wurden, dafür wären immer mehr neu eröffnet worden. Jedoch müsse man jetzt zurückrudern: Wir haben zu dicht expandiert.“

Mehrere Standorte liegen innerhalb 1000 Metern

Trotz den 300 Schließungen sollen 75 Filialen neu eröffnen. Wie bereits zuvor angekündigt, werden betroffene Arbeitnehmer Beschäftigung in anderen Kik-Läden finden. Teilweise liegen Standorte weniger als einen Kilometer von einander entfernt.