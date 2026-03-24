Spritpreise nun auch in Slowenien gestiegen

Slowenien bleibt weiterhin ein Paradies für Billigsprit. Trotz Preiserhöhung wird der Tanktourismus wohl weitergehen. Allerdings hat unser Nachbarland die Tankpreise auch erhöht.

Die neuen Preise sind aber weiterhin attraktiv, um zum Nachbarn zu fahren: Sie betragen ab heute, 24. März, für 95 Super 1.581 Euro und für Diesel 1.696 Euro, gelten aber nur mehr für eine Woche. Die Abgabe ist je nach Tankstelle auf 30 Liter Diesel beziehungsweise 50 Liter Benzin eingeschränkt.

Slowenien verteuerte Tankpreise

In Slowenien sind die Kraftstoffpreise um Mitternacht gestiegen: Ein Liter Benzin (95 Oktan) verteuerte sich um 11,5 Cent auf 1,581 Euro, während der Preis für Diesel um 16,8 Cent auf 1,696 Euro kletterte. Zudem wurde das Intervall der staatlichen Preisregulierung verkürzt: Statt alle zwei Wochen, kann sich nun einmal wöchentlich der Tankpreis ändern.

©Leser In Slowenien wurden die Tankstellen-Preise nun auch erhöht.

Staatliche Maßnahmen

Wie die slowenische Regierung am Montag mitteilte, wurden die Verbrauchssteuern auf Diesel und Heizöl auf das geringstmögliche Niveau gesenkt und die Umweltsteuer vorübergehend ausgesetzt. Ohne diese Maßnahmen müssten Autofahrer deutlich tiefer in die Tasche greifen: Der Liter Benzin läge dann bei etwa 1,748 Euro, Diesel sogar bei rund 1,919 Euro. Trotz der steuerlichen Entlastungen erreichen die Preise aufgrund der Auswirkungen des Nahostkonflikts fast historische Höchststände: Benzin bewegt sich auf dem zweithöchsten Niveau seit Herbst 2023, und Diesel liegt nur noch knapp unter dem Rekordwert vom Winter 2022.

Spritpreise im Vergleich (pro Liter) Benzin (Super 95) Österreich: ca. 1,84 € bis 1,89 € (Medianwert an Markentankstellen) Slowenien (Landstraße): 1,581 € (staatlich regulierter Preis) Slowenien (Autobahn): ca. 1,88 € (Preise hier frei wählbar) Differenz (Bestpreis): ca. 26 bis 31 Cent pro Liter

Diesel Österreich: ca. 2,11 € bis 2,19 € (starker Anstieg in der letzten Woche) Slowenien (Landstraße): 1,696 € (staatlich regulierter Preis) Slowenien (Autobahn): ca. 1,99 € (Preise hier frei wählbar) Differenz (Bestpreis): ca. 41 bis 49 Cent pro Liter



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert