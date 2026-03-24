Schneekarten zeigen, wo die Kaltfront auf Österreich trifft

Ein später Wintereinbruch überrollt Österreich im März: GeoSphere Austria warnt vor einer markanten Kaltfront mit heftigem Schneefall bis in tiefe Lagen. Im Artikel findest du die Schneekarten.

Es wird noch einmal winterlich im Land.

Es wird noch einmal winterlich im Land.

Eine Kaltfront zieht auf Österreich zu, und das bedeutet dass auch Frau Holle sich gegen Ende April nochmal gnädig zeigen könnte. Die GeoSphere Austria berichtete im Gespräch mit 5 Minuten, dass Temperaturstürze und Niederschlag im gesamten Land kommen werden.

Start am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag fängt es im Westen des Landes, in Tirol bereits an zu schneien. Bis am Abend ist der Schnee dann schon in Oberösterreich und teilweise auch in Niederösterreich angelangt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1000 Höhenmeter.

©GeoSphere Austria Auf der Niederschlagskarte für Mittwoch um 16 Uhr sieht man, dass die Kaltfront auf Österreich trifft.

Überall wird es weiß am Donnerstag

Über Nacht hat sich dann der Niederschlag fast im ganzen Land ausgebreitet. In den östlichsten Teilen Österreichs regnet es, ansonsten schneit es überall bis in tiefe Lagen, bis 300 Meter, hinunter. Auch der Wind bläst kräftig von Westen her, in höheren Lagen wird es stürmisch.

©GeoSphere Austria Am Donnerstag gesellt sich starker Wind zum Schnee im Großteil des Landes dazu. So sieht die Niederschlagskarte für Donnerstagmorgen aus.

Freitag bleibt unbeständig

Zu der Kaltfront gesellt sich dann noch das Adriatief dazu, die Verhältnisse sind mittlerweile überall winterlich. Es kann wieder regnen oder schneien, am längsten trocken bleibt es noch im Westen. Auch am Freitag wird es sehr windig.

©GeoSphere Austria Am Freitag ist das Wetter schon fast vollständig über Österreich hinweggezogen, es bleibt jedoch nass. Das zeigt die Niederschlagskarte am Freitag um 7 Uhr.

Freut ihr euch auf den Schnee? Ja natürlich! Ein bisschen. Nicht besonders. Nein, ich mag Schnee gar nicht. Mir ist das Wetter egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 14:11 Uhr aktualisiert