Schneekarten zeigen, wo die Kaltfront auf Österreich trifft
Ein später Wintereinbruch überrollt Österreich im März: GeoSphere Austria warnt vor einer markanten Kaltfront mit heftigem Schneefall bis in tiefe Lagen. Im Artikel findest du die Schneekarten.
Eine Kaltfront zieht auf Österreich zu, und das bedeutet dass auch Frau Holle sich gegen Ende April nochmal gnädig zeigen könnte. Die GeoSphere Austria berichtete im Gespräch mit 5 Minuten, dass Temperaturstürze und Niederschlag im gesamten Land kommen werden.
Start am Mittwoch
Am Mittwochnachmittag fängt es im Westen des Landes, in Tirol bereits an zu schneien. Bis am Abend ist der Schnee dann schon in Oberösterreich und teilweise auch in Niederösterreich angelangt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1000 Höhenmeter.
Überall wird es weiß am Donnerstag
Über Nacht hat sich dann der Niederschlag fast im ganzen Land ausgebreitet. In den östlichsten Teilen Österreichs regnet es, ansonsten schneit es überall bis in tiefe Lagen, bis 300 Meter, hinunter. Auch der Wind bläst kräftig von Westen her, in höheren Lagen wird es stürmisch.
Freitag bleibt unbeständig
Zu der Kaltfront gesellt sich dann noch das Adriatief dazu, die Verhältnisse sind mittlerweile überall winterlich. Es kann wieder regnen oder schneien, am längsten trocken bleibt es noch im Westen. Auch am Freitag wird es sehr windig.