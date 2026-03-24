Der Lindt-Goldhase wird seinem Namen gerecht
Ostersüßigkeiten werden zum teuren Luxus: Der Goldhase von Lind erreicht heuer neue Rekordpreise von fast neun Euro für die große 200-Gramm-Variante.
Zum Osterfest am 5. April 2026 müssen Naschkatzen in Österreich heuer tiefer in die Tasche greifen als je zuvor. Der klassische Goldhase der Marke Lindt ist wieder teurer geworden. Für den Hasen der Gewichtsklasse 100 Gramm muss man jetzt bereits knapp fünf Euro zahlen.
Soviel kosten die Lindt-Hasen zu Ostern 2026:
- 50g Mini-Goldhase: ca. 3,49 Euro
- 100g Goldhase: ca. 4,99 Euro
- 200g Goldhase: bis zu 8,99 Euro
Teilweise schon aus den Regalen genommen
Dieser Preis dürfte nicht nur Kunden empören, auch die Einzelhändler sind damit nicht einverstanden. In Deutschland haben schon einige Supermarktchefs den Klassiker aus dem Sortiment genommen. Auch Leser aus Kärnten waren bereits in den Supermärkten, und beim Lesen der Preisschilder schockiert. „Das sind schon stolze Preise“, sagt auch eine Verkäuferin aus Klagenfurt beim Lokalaugenschein von 5 Minuten. Trotzdem stehen im Regal nur noch vereinzelt Hasen der 200-Gramm-Klasse.
„Höchste Preiserhöhungen in der Geschichte“
Der hohe Preis erklärt sich dadurch, dass die Kakaoernte in den Jahren 2024 und 2025 in den Anbaugebieten am Äquator extrem schlecht ausfiel. Das passierte aufgrund Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel dem Klimaphänomen „El Nino“, das heftige Stürme und Starkregen mit sich bringen kann. Große Schokoladenkonzerne, wie auch „Lindt & Sprüngli“ kaufen Kakao über langfristige Verträge ein, dadurch können sich Preisschwankungen um Jahre verzögern. „Die starken Schwankungen bei den Kakaopreisen zwangen uns zu den höchsten Preiserhöhungen in der Geschichte des Unternehmens“, sagte Lindt-CEO Adalbert Lechner am 10. März bei einer Pressekonferenz im schweizerischen Kilchberg.
Osterschokolade: So kannst du doch ein bisschen sparen
Wer bei den Hasen sparen möchte, wartet am besten bis Ostermontag, denn da können die Preise für die Osterschokolade ordentlich purzeln. Auch könnte man auf Rabattaktionen kurz vorm Karfreitag spekulieren. Die meisten Eigenmarken der Lebensmittelhändler sind zudem deutlich günstiger.