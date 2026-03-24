Der Lindt-Goldhase wird seinem Namen gerecht

Ostersüßigkeiten werden zum teuren Luxus: Der Goldhase von Lind erreicht heuer neue Rekordpreise von fast neun Euro für die große 200-Gramm-Variante.

Zum Osterfest am 5. April 2026 müssen Naschkatzen in Österreich heuer tiefer in die Tasche greifen als je zuvor. Der klassische Goldhase der Marke Lindt ist wieder teurer geworden. Für den Hasen der Gewichtsklasse 100 Gramm muss man jetzt bereits knapp fünf Euro zahlen.

©5 Minuten Besonders die 50-Gramm-Hasen sind deutlich teurer geworden, erfreuen sich dennoch großer Beliebtheit.

Soviel kosten die Lindt-Hasen zu Ostern 2026: 50g Mini-Goldhase: ca. 3,49 Euro

ca. 3,49 Euro 100g Goldhase: ca. 4,99 Euro

ca. 4,99 Euro 200g Goldhase: bis zu 8,99 Euro

Teilweise schon aus den Regalen genommen

Dieser Preis dürfte nicht nur Kunden empören, auch die Einzelhändler sind damit nicht einverstanden. In Deutschland haben schon einige Supermarktchefs den Klassiker aus dem Sortiment genommen. Auch Leser aus Kärnten waren bereits in den Supermärkten, und beim Lesen der Preisschilder schockiert. „Das sind schon stolze Preise“, sagt auch eine Verkäuferin aus Klagenfurt beim Lokalaugenschein von 5 Minuten. Trotzdem stehen im Regal nur noch vereinzelt Hasen der 200-Gramm-Klasse.

©5 Minuten Auch die größeren Hasen werden gerne gekauft, sie sind ein beliebtes Geschenk.

„Höchste Preiserhöhungen in der Geschichte“

Der hohe Preis erklärt sich dadurch, dass die Kakaoernte in den Jahren 2024 und 2025 in den Anbaugebieten am Äquator extrem schlecht ausfiel. Das passierte aufgrund Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel dem Klimaphänomen „El Nino“, das heftige Stürme und Starkregen mit sich bringen kann. Große Schokoladenkonzerne, wie auch „Lindt & Sprüngli“ kaufen Kakao über langfristige Verträge ein, dadurch können sich Preisschwankungen um Jahre verzögern. „Die starken Schwankungen bei den Kakaopreisen zwangen uns zu den höchsten Preiserhöhungen in der Geschichte des Unternehmens“, sagte Lindt-CEO Adalbert Lechner am 10. März bei einer Pressekonferenz im schweizerischen Kilchberg.